Se ci stiamo preparando a un’uscita romantica è normale curarsi più del solito del proprio aspetto. Dopo una skincare routine coi fiocchi, qualche goccia di profumo e magari un po’ di trucco non possono mancare. In borsetta metteremo tutto il necessario per ritoccare il nostro look durante la serata: specchietto, ombretto, rossetto e salviette. Ma attenzione, molti dimenticano di portare con sé un oggetto indispensabile che potrebbe salvare la serata ed evitarci imbarazzi. È importantissimo averlo sempre sottomano perché non sappiamo mai quando ci potrebbe servire.

Mai dimenticare questo oggetto prima di un’uscita romantica per evitare imbarazzi

Ma di quale oggetto stiamo parlando? Dell’insostituibile filo interdentale. Proprio così, il filo interdentale non è soltanto parte integrante di una corretta routine di igiene orale. Può anche venirci in aiuto all’ultimo momento se ci troviamo in imbarazzo durante una cenetta romantica. Cosa c’è di peggio che avere qualcosa incastrato tra i denti proprio quando dovremmo affascinare il nostro partner con uno splendido sorriso? Sarebbe terribilmente imbarazzante. Ecco perché tutti, sia uomini che donne, dovrebbero tenere a portata di mano il filo interdentale. Mai dimenticare questo oggetto prima di un’uscita romantica per evitare imbarazzi. Ma qual è il modo migliore per utilizzarlo inosservati?

Prendiamoci un momento tutto per noi

Subito dopo la nostra cenetta a lume di candela, prendiamoci qualche minuto soltanto per noi per recarci ai servizi con la scusa di incipriarci il naso. Non dimentichiamo di portare con noi la borsetta con il nostro prezioso filo interdentale e mentre siamo in bagno controlliamo di non avere alcun seme di fragola o residuo di insalata incastrato fra i denti. Solo quando ci saremo assicurati che tutto sia in ordine potremo ricongiungerci a tavola con il nostro partner per proseguire la serata con spensieratezza.

