L’artrosi non ha età e può interessare anche le persone più giovani anche se sono i soggetti a partire dalla mezza età ad esserne maggiormente interessati. Tuttavia è possibile mantenere in buona forma la propria cervicale con qualche piccola attenzione. Ecco allora come dire addio all’artrosi cervicale dopo i 50 anni con questi 4 semplici esercizi.

Una cervicale arrugginita

L’artrosi è anche detta la malattia della cartilagine e non ha età. Comporta la mancanza di movimenti fluidi delle articolazioni e gonfiori causati dall’infiammazione conseguente.

Per prevenire questi problemi e alleviare le zone più fragili della cervicale ci sono 4 esercizi molto semplici e allo stesso tempo molto efficaci. Questi esercizi si possono inserire nella routine quotidiana a inizio o fine giornata. Sono importanti per tenere in forma i muscoli della cervicale e avere una buona mobilità vertebrale. Utilissimi a livello preventivo.

Dire addio all’artrosi cervicale dopo i 50 anni con questi 4 semplici esercizi

Si tratta di esercizi semplici ma è molto importante che ogni esercizio sia fatto dolcemente, senza strappi e soprattutto senza forzare. Al primo disagio avvertito, significa che quello è il punto oltre il quale per il momento non bisogna proseguire.

In piedi o seduti ben diritti, abbassiamo il capo, cercando di toccare con la punta del mento la base del collo. Portiamo poi al contrario il mento verso l’alto, sollevando la testa. Bastano per cominciare 3 ripetizioni. Importante è la respirazione. Quando si solleva la testa si inspira, e quando si abbassa si espira.

Seduti con i piedi a terra, facciamo dei semicerchi con la testa. Partiamo come sopra, dal mento che si incolla alla base del collo. Sempre con il mento che sfiora il collo, andiamo verso la spalla sinistra, lo sguardo sempre verso il basso. Poi ci portiamo verso la spalla destra. Si espira e si inspira alternativamente. 3 ripetizioni per cominciare.

Ci stendiamo a terra a pancia in su. Braccia leggermente lontane dal corpo e palmi delle mani in su. Giriamo la testa prima verso sinistra e poi verso destra. Come sopra alternando la respirazione. Anche per questo esercizio, tre ripetizioni.

Questo esercizio oltre a far bene al collo, permette di dare benefici anche agli occhi. Mettiamoci in piedi e guardiamo avanti. Braccia lungo il corpo sciolte. Facciamo ruotare le spalle con movimenti circolari tre volte in avanti e tre indietro. Senza forzare cerchiamo di ben portare su è giù le spalle.

Questi semplici esercizi ci permetteranno poco alla volta di cominciare a sentire finalmente un collo più sciolto.

