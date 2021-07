Come tutti sappiamo, la vitamina D è molto importante per il nostro organismo poiché rafforza il sistema immunitario e l’apparato osseo. È strettamente collegata all’assorbimento dei minerali necessari al nostro corpo e, in particolare, al calcio, al fosforo e al magnesio.

La carenza di vitamina D non costituisce un fatto grave poiché si può rimediare con una corretta esposizione solare e con un particolare regime alimentare. Basta fare un semplice prelievo di sangue per vedere i valori di vitamina D. Un buon livello della vitamina presente non dovrebbe scendere al di sotto dei 20 ng/mL.

Nel caso in cui il medico ci dovesse diagnosticare una carenza di vitamina D, andiamo al mare a prendere il sole. A tal proposito potrebbe essere utile la lettura di questo articolo. Potrebbe optare, a seconda dei casi, per la prescrizione di un integratore di vitamina D da acquistare in farmacia.

Così come potrà suggerire di cambiare il proprio regime alimentare e di scegliere determinati cibi. Vediamo quali alimenti contengono maggiori quantità di vitamina D.

Ne basta un cucchiaino per fare scorta di vitamina D e omega-3 e rafforzare le ossa

Secondo gli esperti, gli alimenti che contengono un discreto livello di vitamina D sono il pesce, la carne di maiale e il fegato. Ma in modo particolare quello che ne contiene un livello superiore è quello che spiegheremo nel prossimo paragrafo.

Basta un cucchiaino di olio di fegato di merluzzo per integrare un buon livello di vitamina D nel nostro organismo, in quanto ne contiene 1360 UI circa. Ed è ricco di omega-3, importante per la salute del cuore. L’utilizzo dell’olio di fegato di merluzzo, ai tempi dei nostri genitori e dei nostri nonni, era frequente soprattutto nelle scuole. Il sapore non è granché ma è utile per il rafforzamento delle ossa, per la presenza di un discreto livello di vitamina A e di omega-3. Ecco perché ne basta un cucchiaino per fare scorta di vitamina D e omega-3 e rafforzare le ossa.

Raccomandiamo però di consultare il proprio medico di fiducia per una diagnosi completa e se è il caso di assumerlo, soprattutto se sono presenti altre patologie.

