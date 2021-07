La problematica legata alla tiroide non è da sottovalutare e invitiamo i Lettori ad informarsi e a consultare il proprio medico qualora insorgessero dei sintomi. Dopo aver parlato di quale alimento sia più indicato per ridurre il colesterolo cattivo, in questo articolo, trattiamo dell’ipotiroidismo.

L’ipotiroidismo è quella “patologia” legata alla scarsa funzionalità della tiroide nello svolgere i suoi compiti, come il controllo del metabolismo e il funzionamento delle cellule. In particolare, non svolge la sua azione sugli ormoni tiroidei T3 e T4. La tiroide è una ghiandola fondamentale per il nostro organismo e se non funziona bene possono insorgere dei problemi. L’ipertiroidismo, invece, è quella condizione in cui la tiroide è fin troppo produttiva.

Una delle cause dell’ipotiroidismo è la carenza o mancanza di iodio, un minerale molto importante per il nostro corpo. Infatti in assenza dello iodio necessario, la tiroide non sintetizza gli ormoni di cui abbiamo trattato poc’anzi.

Lo iodio

Come accennato prima, lo iodio è importante per il nostro organismo e basta assumere il sale iodato, che oggi viene comunque aggiunto nel sale da cucina. Ovviamente consigliamo di ingerirlo con cautela e con moderazione, previo parere del medico. Oppure potremmo optare per un’alimentazione che contenga lo iodio come, per esempio, il pesce.

Molti lo snobbano ma è questo il pesce da mangiare contro i problemi alla tiroide

Il pesce e i molluschi contengono iodio, ciò nonostante molti lo snobbano ma è questo il pesce da mangiare contro i problemi alla tiroide che contiene più iodio: il branzino.

Questo pesce, conosciuto anche come “spigola”, è ricco di proteine e sali minerali ed è adatto per chi segue una dieta ipocalorica, essendo quasi privo di grassi. Inoltre, ha poche spine ed è molto apprezzato in ambito culinario poiché è tenero. Per mantenere tutte le sue proprietà nutrizionali ed organolettiche, suggeriamo di cucinarlo alla griglia, al forno e al sale. Consigliamo sempre di assumere questi alimenti con moderazione e soprattutto di chiedere un parere al proprio medico di fiducia.