Dedicare alla pelle del viso anche solo 10 minuti della propria giornata è una delle scelte più rispettose verso il benessere del proprio corpo. Il ricorso a soluzioni fai da te e rimedi naturali è sempre più frequente e gli standard della pelle molto più severi. Il Team di Beauty di ProiezionidiBorsa vuole mostrare che l’eccezionale soluzione per pelli giovani e radiose è alla portata di tutti con questi ingredienti davvero straordinari. Dalla fusione di tutti questi, nasce una crema viso antirughe davvero spettacolare.

Cosa occorre per una crema che allontani le rughe senza essere invasiva

60 grammi circa di burro di karité;

4 grammi di miele grezzo;

15 grammi di acqua di rose;

5 grammi di olio d’Argan;

qualche goccia di olio essenziale di limone;

qualche goccia di olio essenziale di geranio;

alcune gocce di olio essenziale di lavanda;

alcune gocce di olio essenziale di semi di carota.

L’eccezionale soluzione per pelli giovani e radiose è alla portata di tutti con questi ingredienti benefici

È possibile trovare tutti questi ingredienti in erboristeria o nei negozi green. Anche il web offre l’occasione di acquistare comodamente tutti questi ingredienti.

È invece possibile preparare l’acqua di rose anche a casa, tramite l’infusione dei petali. L’acqua di rose è perfetta, infatti, anche come ingrediente base di un tonico viso rinfrescante, come spiegato in questo precedente articolo.

Per sciogliere il burro di karité, suggeriamo di usare la tecnica del bagnomaria e poi lasciare intiepidire. Montare, quindi, il burro raffreddato con il frullatore da cucina. Aggiungere il resto degli ingredienti e amalgamare con delicatezza, utilizzando una spatola da cucina.

Come applicarla e conservarla correttamente

Suggeriamo di posizionare la crema in un contenitore ambrato. È possibile che la luce interferisca con la consistenza della crema. Conservare il barattolino in un luogo fresco e asciutto. Per l’applicazione suggeriamo di prelevare un po’ di prodotto e massaggiarlo su tutto il viso. Il consiglio è quello di applicare la crema a viso struccato e prima di dormire. Tra gli ingredienti, infatti, figura anche l’olio essenziale di limone e, applicando la crema la sera, è possibile scongiurare eventuali effetti fotosensibilizzanti. L’azione combinata di questi ingredienti rende la pelle del viso elastica e la nutre in profondità allontanando le fastidiose rughe.