Siamo reduci da una cena estiva troppo abbondante e non riusciamo a digerire? Gli sbalzi di temperatura e l’aria condizionata in estate ci creano spesso problemi intestinali? Nessun problema. Oggi noi di Proiezionidiborsa parleremo di come risolvere questi fastidiosi inconvenienti in modo del tutto naturale e senza farmaci. E il segreto è l’achillea, una pianta dalle incredibili proprietà curative. E ne basta un cucchiaino per digerire bene e risolvere i problemi intestinali.

Le proprietà dell’achillea

L’achillea è una delle piante più sottovalutate presenti in natura. Fiori e foglie sono ricchissimi di flavonoidi e alcaloidi, sostanze che la scienza indica tra le migliori per curare problemi digestivi e intestinali.

Non sono le uniche proprietà dell’achillea. Altri studi infatti sottolineano come la presenza di vitexina renda l’estratto di achillea un valido rimedio per i dolori mestruali e l’equilibrio del sistema ormonale. Magari da abbinare a un infuso di artemisia, un’altra pianta dalle ottime proprietà antispasmodiche.

E finora abbiamo parlato soltanto dei benefici che può portarci l’uso interno. In realtà l’achillea è ottima anche per curare piccoli tagli e lesioni della pelle. É infatti uno dei migliori cicatrizzanti presenti in natura.

Ne basta un cucchiaino per digerire bene e risolvere i problemi intestinali: ecco come usare l’achillea

Se abbiamo dei problemi a digerire possiamo preparare un infuso di achillea da bere subito dopo i pasti. Rechiamoci presso l’erboristeria più vicina e acquistiamo le nostre foglie. A questo punto ci basterà prenderne uno o due grammi e scioglierli in acqua calda. Se il sapore è troppo forte possiamo mischiarla con della camomilla, anch’essa ottima per digerire.

Se invece soffriamo di diarrea e altre patologie intestinali possiamo optare per un decotto. Prendiamo una tazza d’acqua e mettiamola a bollire con un cucchiaino di fiori di achillea. Lasciamo dieci minuti in infusione e poi filtriamo bene il composto. Possiamo consumarne 2 bicchieri al giorno una o due ore prima dei pasti principali.

Evitiamo, invece, di usare l’achillea se stiamo utilizzando dei farmaci anticoagulanti. La pianta ha proprietà coagulanti che rischiano di rendere inefficace la cura. In caso di patologie persistenti e croniche consigliamo sempre di rivolgersi a un medico o a uno specialista.