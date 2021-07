Il famoso scrittore ha pubblicato dei romanzi indimenticabili che hanno conquistato il cuore di tanti Lettori. Grazie a lui la letteratura latinoamericana ha riconquistato l’interesse di appassionati di libri di tutto il Mondo.

“Cent’anni di solitudine” è sicuramente l’opera più famosa dello scrittore. Ma di fianco ai suoi romanzi più amati c’è una chicca letteraria che pochi conoscono. Un’opera biografica e non un romanzo che parla degli ultimi giorni di vita di Simon Bolívar.

Anche premio Nobel per la letteratura

Gabriel Garcìa Màrquez è nato a Aracataca in Colombia, il 6 Marzo 1927. Tutt’oggi è considerato uno dei più grandi scrittori del Pianeta. Vincitore del premio Nobel nel 1982, il suo stile si plasma intorno alla storia della sua amata Colombia. Tanto da portarlo a scrivere l’opera biografica di cui parleremo oggi.

Se amiamo Gabriel Garcia Marquez non possiamo perderci questa chicca letteraria

Il libro che vogliamo consigliare è perfetto per chi sta cercando qualcosa da leggere in spiaggia. Anche se si tratta di una biografia, l’autore usa la storia di Simon Bolívar per esprimere la sua riflessione sul potere. Un argomento che è sempre attuale. L’opera in questione è “Il generale nel suo labirinto”, pubblicato nel 1989.

Questo libro parla del venezuelano Simón Bolívar, colui che nel 1810 guidò la rivoluzione anti-spagnola. E che poi diede il nome allo Stato della Bolivia. Si tratta di un racconto ambientato alla fine delle guerre d’indipendenza. Lo scrittore narra degli ultimi giorni di vita del generale Bolívar. Che dopo essersi dimesso dalla carica di Presidente della Colombia, sceglie di esiliarsi in Europa.

Il generale è provato dalle tante battaglie e rivoluzioni fatte per liberare l’America Latina dalla dominazione spagnola. Bolívar nelle pagine del libro ripercorre la sua vita. Possiamo distinguere nettamente le sue due facce. Il liberatore e il dittatore. Bolívar rivive come in un sogno le sue battaglie e le donne che hanno allietato e appassionato le notti. Nei suoi ricordi rifletterà soprattutto sul fallimento dell’ideale che ha difeso e sostenuto con forza. L’unità della sua amata America Latina.

Un romanzo drammatico e nostalgico che ci rivela la sua identità. Con il procedere della lettura ci accorgeremo che il generale Bolívar si spoglierà di quello che è il suo personaggio. Intrappolato in questo labirinto rifletterà sul suo sogno distrutto. E tornerà ad essere un semplice uomo.

Quindi, se amiamo Gabriel Garcia Marquez non possiamo perderci questa chicca letteraria. Una lettura da ombrellone diversa, ma che ci aprirà la mente.

Approfondimento

Un romanzo che farà sognare chiunque lo leggerà