Quella agli Europei è stata una grande vittoria, non solo in termini sportivi, ma anche con rilevanti risvolti economici.

Ma quanto vale una vittoria di questo tipo?

Quanto conta una vittoria agli Europei e quanto vale per la yield curve?

Secondo talune stime, vittorie sportive in gare di livello internazionale, inevitabilmente si ripercuotono positivamente anche sui risultati economici di un Paese.

Alcuni economisti stimano in circa 12 miliardi e in circa lo 0,7 per cento del PIL il risultato migliorativo per l’Italia.

Tali dati si inseriscono in un quadro prospettico che prevedeva già una crescita complessiva del 5% della nostra economia. Salvo, poi, nuovi problemi legati al Covid.

In qualche misura contribuirà al risultato economico anche la performance del tennista Berrettini che, anche se non ha conquistato il primo posto, ha comunque realizzato un risultato storico.

Ma che rapporto esiste tra miglioramento dei risultati e curva dei rendimenti?

Come noto, l’inclinazione della curva proietta crescita dei tassi e dell’economia, o decrescita, secondo il verso che ha intrapreso.

Esprimendo, essenzialmente, una visione complessiva dell’economia, è infatti evidente che tassi in rialzo tra le scadenze più brevi e quelle più lunghe esprimono una visione rialzista, legata tipicamente a fasi espansive.

E, viceversa, una inclinazione ribassista verso le scadenze a più lungo termine rispetto a quelle più a breve, implicano una visione che proietta fasi recessive o stagnanti dell’economia.

Le possibili ripercussioni positive

È quindi evidente che un miglioramento dei possibili risultati economici non può non avere ripercussioni positive e favorisce un’inclinazione rialzista della curva.

Ovviamente, come sopra avvertivo, nulla può mai essere escluso a priori. Al momento è su una prospettiva rialzista per la nostra economia quella su cui sta puntando la curva.

Questa la prospettiva al momento espressa dalla yield curve italiana, e una vittoria, come quella di ieri, non può che contribuire in senso positivo.

Abbiamo quindi richiamato, a proposito di quanto conti una vittoria agli Europei e quanto possa valere per la yield curve, alcune dinamiche che legano risultati sportivi e miglioramento delle proiezioni economiche.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT“