Né araba né brasiliana la ceretta estiva che arriva da lontano, costa poco, è super idratante ed è senza limone e zucchero

Con l’arrivo della bella stagione non possiamo più nasconderci. Vestiti smanicati e costumi da bagno, tempo da trascorrere a fare sport all’aperto o in spiaggia, dobbiamo farci trovare in ordine. Si tratta di un discorso che riguarda donne e uomini, senza distinzione. La ceretta, però, è spesso dolorosa, non ci soddisfa fino in fondo e costa. Quella brasiliana, per esempio, è in grado di eliminare i peli in maniera efficace, può durare anche 2 settimane ed evita le irritazioni grazie alla bassa temperatura della cera. La delicatezza è data dagli agenti naturali che la compongono, che sono resina d’albero, cera d’api, miele e aloe. Ma lo strappo è sempre fastidioso e qualche problema potrebbe darlo.

Per avere un lavoro ben fatto quando ci occupiamo dell’inguine, è necessario recarsi in un centro specializzato. Di solito ci facciamo fare la ceretta completa, che è bel un costo da sostenere. Anche in questo caso l’ideale sarebbe soffrire meno possibile e risparmiare.

Natura amica

Anche la ceretta araba ha un costo, ultimamente sta riscuotendo molto successo nei centri benessere. In questo caso, però, questo costo può essere tagliato grazie alla facilità con cui possiamo preparare la pasta in casa. Gli ingredienti, infatti, sono di uso comune e sono zucchero, acqua e succo di limone. Si aggiunge il miele per dare un’azione emolliente più significativa. La miscela va riscaldata a fuoco basso fino a che non diventa omogenea e dorata. Questa pasta va fatta raffreddare e applicata a una temperatura di 35 gradi.

Tuttavia, non è né araba né brasiliana la ceretta che sta spopolando quest’anno, perché esiste in commercio una ceretta vegana economica che è un vero e proprio cosmetico naturale. Non utilizza c’era d’api, ma cera di bacche giapponesi unita alla cera di carnauba. Le bacche giapponesi sono ancora poco conosciute in Italia, eppure sono ricche vitamine, proteine e sali minerali. Inoltre, contengono acidi grassi essenziali come Omega 3 e 6.

Né araba né brasiliana la ceretta estiva che arriva da lontano, costa poco, è super idratante ed è senza limone e zucchero

La cera di carnauba è un potente emolliente che dà lucentezza alla pelle. Riesce a creare una pellicola che protegge dall’acqua e ha un punto di fusione alto. È la miscela con la cera di bacche ad abbassare decisamente questa temperatura per far sì che la struttura del prodotto sia morbida. Per questo una miscela simile potrebbe essere utile anche in altre attività che riguardano la cosmesi.

In generale, si tratta di un prodotto delicato e naturale, che ha la capacità di idratare la pelle come solo la forza di un olio naturale al 100% può fare. Possiamo, inoltre, aggiungere alla miscela altri oli essenziali, per modificare la consistenza e il profumo. La cera a base di bacche giapponesi può essere utilizzata anche per creme per il corpo e oli per mantenere in salute i capelli sfibrati.

Lettura consigliata

Molti la definiscono erbaccia eppure la sua polvere è un potente ricostituente ottimo nelle diete grazie alla vitamina C