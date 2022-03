Chi è perennemente a dieta sa bene che, oltre ai dolci e ai fritti, un altro tabù sono le salse. Le salse per condire le pietanze, infatti, sono solitamente molto più grasse e caloriche di quanto ci aspettiamo. Pensiamo alla maionese, per esempio, che grazie alla sua bontà si è guadagnata il titolo di salsa più diffusa al Mondo. La ricetta originale della maionese prevede l’utilizzo dei tuorli d’uovo. Il risultato, così, è particolarmente calorico e ricco di colesterolo.

Ma, variando leggermente la ricetta originale, possiamo preparare con le nostre mani una maionese light e comunque squisita. La cosa più sorprendente è che non ci sono uova in questa maionese leggera fatta in casa, consigliata dagli esperti della Fondazione Veronesi. Così, avremo la salsa più diffusa al Mondo, ma senza grassi e con molte calorie in meno, per condire i nostri piatti in totale serenità.

Pochi ingredienti per la maionese light da fare con le nostre mani

Possiamo preparare una maionese leggera per condire le nostre pietanze senza l’ansia di ingrassare? La risposta è sì, grazie alla ricetta che vediamo di seguito. Prima di tutto, gli ingredienti. Per preparare la nostra maionese leggera senza uova, abbiamo bisogno di:

100 ml di latte di soia;

220 ml di olio di semi di girasole;

1 cucchiaino di senape;

2 cucchiai di aceto di mele (o, in alternativa, di succo di limone);

1 spolverata di curcuma;

sale q.b.

Le dosi sono calibrate per 4 persone. Ora passiamo alla preparazione.

Non ci sono uova in questa maionese leggera pronta in 5 minuti che renderà unici carne, pesce e verdure

Per prima cosa prendiamo una ciotola dai bordi alti e versiamo al suo interno il latte di soia e l’olio di semi di girasole. Mescoliamo i due ingredienti con l’aiuto di una forchetta. Di seguito, aggiungiamo il resto degli ingredienti, nell’ordine: senape, aceto di mele (o succo di limone), curcuma e un pizzico di sale.

A questo punto, prendiamo un frullatore a immersione e frulliamo insieme tutti gli ingredienti. Finito di frullare, assaggiamo il risultato. Se non siamo soddisfatti dell’acidità della maionese, basterà aggiungere un po’ di aceto di mele (o succo di limone).

Questa maionese leggera è ideale per insaporire i secondi di carne e di pesce, ma anche come condimento per il pinzimonio di verdure. Se vogliamo, possiamo anche aggiungere una spruzzata di zenzero grattugiato, per dare un tocco più esotico.

