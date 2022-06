Oggi è il 2 giugno. È iniziato ufficialmente il mese simbolo dell’estate. Gli studenti respirano già aria di vacanza. Anche agli adulti, però, questo mese trasmette un senso di piacevole spensieratezza. Di certo, la maggior parte della gente deve aspettare agosto per le ferie. Tuttavia, queste prime settimane di caldo e sole danno la possibilità di fare belle gite giornaliere, weekend fuori porta o semplicemente un rinfrescante tuffo in piscina. Nel frattempo, è bene pensare alla meta delle vacanze. I più tradizionalisti tornano ogni anno sempre nella stessa località. Gli animi più curiosi, invece, cambiano sempre destinazione per andare alla scoperta di posti nuovi. C’è poi chi preferisce restare in Italia e chi invece predilige oltrepassare i confini nazionali.

La scelta della meta vacanziera dipende da molti aspetti. Anzitutto da quel che uno va cercando. I più giovani, ad esempio, di solito vanno alla ricerca di movida e divertimento sfrenato. Le famiglie con bambini, invece, preferiscono mete più tranquille. Giovani o adulti che siano, ci sono poi persone che amano scoprire luoghi particolari. Anche in questo, l’Italia non delude. Ci sono infatti parecchie spiagge molto particolari che non aspettano altro che di essere immortalate. Indipendentemente dalla tipologia di vacanza preferita, le ferie sono senza ombra di dubbio un momento per rigenerarsi dopo un anno di lavoro. Proprio per questo motivo, molti ricercano luoghi poco frequentati e non affollati. Nelle prossime righe andremo a dare un prezioso suggerimento proprio per questo tipo di vacanzieri.

Natura selvaggia e dune sabbiose in questa spiaggia dal mare limpido che rapisce il cuore di chi ama vacanze rilassanti

Stiamo per presentare una spiaggia che, per la sua posizione, non è presa di mira dai classici turisti vacanzieri. Proprio per questo, si tratta di una location molto tranquilla. Ma non è tutto. La spiaggia di cui stiamo per parlare è di una bellezza incredibile. La spiaggia di Collelungo si trova nel Parco Naturale della Maremma, in Toscana, nel territorio di Magliano. A pochi chilometri a Sud rispetto a Marina di Alberese, si trova nel tratto costiero dominato dalla Torre di Collelungo, da cui prende il nome.

Affacciata su un mare limpido e trasparente, la spiaggia di Collelungo è ampia e selvaggia. Circondata da dune di sabbia caratterizzate dalla tipica vegetazione maremmana, è poco affollata anche in pieno agosto. Qua e là si trovano tronchi d’albero erosi dal mare con cui realizzare ripari dal sole. L’area infatti è priva di stabilimenti balneari, bar e ristoranti. In pratica, qui si trova solo mare, natura selvaggia e dune sabbiose. Ecco perché si tratta del luogo ideale per gli amanti della natura, del silenzio e della tranquillità.

Come raggiungere la spiaggia di Collelungo

Com’è facilmente intuibile, la spiaggia di Collelungo non è accessibile in modo semplice. Per arrivarci in auto, occorre parcheggiare il mezzo ad Alberese o Rispescia e, da qui, proseguire verso Sud per qualche chilometro fino ad arrivare alla Torre di Collelungo, punto di riferimento inconfondibile che indica l’inizio della spiaggia. In alternativa, ci sono vari sentieri da percorrere a piedi o in bici. Ad esempio, dal Centro Visite, il percorso “A2 Le Torri” è lungo circa 5,8 km.

Lettura consigliata

Mare color smeraldo e acque limpide e trasparenti in quest’oasi paradisiaca tutta italiana per indimenticabili vacanze da sogno