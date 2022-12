I 4 regali di Natale di tendenza da fare quest’anno più un trucco per chi è a corto di idee e soldi

Quest’anno fare i regali di Natale anche all’ultimo minuto sarà uno spasso. Niente più stress e ansia da prestazione grazie a 4 idee regalo da mettere sotto l’albero. Queste 4 soluzioni risolveranno il problema di cosa regalare con una piccolissima spesa ma con un grande figurone.

Oramai tutti hanno tutto e regalare qualcosa a Natale è sempre più difficile. Alla ricerca di idee, a poco prezzo, si vaga per negozi e centri commerciali con la speranza che qualcosa su uno scaffale ci illumini. Questo vagare, oltre a stressarci, ci porta anche una enorme perdita di tempo. Ideale sarebbe avere già le idee chiare prima di metterci in cerca del regalo. E allora ecco 4 idee che vanno alla grande quest’anno e che ci faranno fare un figurone. Oltre a un trucco per risparmiare tempo nell’acquisto dei regali.

Il trucco per fare i regali impiegando un decimo del tempo

Girare per negozi quando abbiamo tempo è un piacere, ma se il tempo manca è uno stress. E allora, perché non approfittare dell’ecommerce? Siti come Amazon, eBay, i vari marketplace come quello di Facebook, oppure i vari store tecnologici possono darci una mano coi regali. Invece di girare per negozi possiamo acquistare i regali direttamente online e riceverli comodamente a casa. Non resta che impacchettarli con carta regalo che troveremo sempre online.

Risolto il problema di dove comprare, adesso occorre capire cosa comprare. Quest’anno non c’è dubbio, i regali da fare devono essere in linea con la tendenza del periodo, quella dell’energia e del riscaldamento. E allora ecco i 4 regali che molti stanno comprando perché rispecchiano perfettamente le esigenze del periodo storico che stiamo vivendo.

I 4 regali di Natale di tendenza che possiamo fare al volo spendendo poco

Quest’anno la moda è risparmiare energia. Lo si deve fare per noi e per la nostra bolletta. E lo si deve fare per lasciare ai nostri figli e nipoti un Pianeta meno inquinato. Abbassare di uno o due gradi il riscaldamento in casa crea un po’ disagio, ma vale la pena farlo. Ci sono molti modi per stare al caldo in casa anche con i termosifoni più bassi, specialmente di notte. Uno scaldasonno nel letto permette di tenere la temperatura più bassa nella camera. Questo potrebbe essere un bel regalo da fare. Anche una borsa dell’acqua calda, ma elettrica, da tenere sulle gambe, o sul divano mentre si guarda la televisione, sarà un regalo apprezzato.

Per aiutare a mantenere alta la temperatura del corpo le bevande calde sono una soluzione semplice, rapida ed economica. Ecco che una borraccia termica per tenere caffè o tè bollenti a lungo è un regalo utile e intelligente. Si può tenere in casa, ma soprattutto si può portare al lavoro. E sul luogo di lavoro come scaldare le vivande? Uno scaldatazza con presa USB è la soluzione geniale. Si attacca al pc e mentre stiamo lavorando e ci tiene calda la tazza del tè o del caffè.

I 4 regali di Natale di tendenza sopra indicati si possono acquistare comodamente online. Sempre sul web si possono acquistare dei libri, specialmente quelli classici da regalare a Natale. Un dono che non passa mai di moda e che può accontentare grandi e piccini.