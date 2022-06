Ieri, giornata laterale ribassista, ma se la nostra view è corretta, da oggi a Wall Street il rialzo dovrebbe ripartire.

Procediamo per gradi.

Il ribasso potrebbe essere finito e, nella peggiore delle ipotesi, sarebbe agli sgoccioli

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu il grafico dei mercati americani alla chiusura del giorno 27 maggio.

A che punto si trovano i principali listini americani?

I prezzi di chiusura della giornata di contrattazione degli indici americani del giorno 31 maggio sono stati i seguenti:

Dow Jones

32.990,12

Nasdaq C.

12.081,39

S&P 500

4.132,15.

Da oggi a Wall Street il rialzo dovrebbe ripartire. Quali sono i livelli da non rompere al ribasso?

Dow Jones

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 32.682. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 31.364.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 11.856. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 11.092.

S&P 500

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 4.077. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 3.810.

Segnale dei nostri Trading Systems

Long dal 31 maggio.

Torna il rialzo su questo titolo. Sarà duraturo?

JPMorgan (NYSE:JPM) ha chiuso la giornata di contrattazione del 31 maggio al prezzo di 132,23, in rialzo dello 0,73% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 115,02 e il massimo a 168,56.

La tendenza di breve termine è rialzista e quindi, fino a quando non si assisterà a chiusure giornaliere e poi settimanali inferiori ai 120,45 dollari, saranno possibili ulteriori rialzi verso area 157,86 e poi verso 168 in pochi mesi. Solo ritorni in chiusura mensile superiori a 136,40 ristabiliranno la tendenza di lungo termine.

