L’Italia ha circa 8.000 chilometri di coste ed è inevitabile che molta di questa lunghezza sia occupata da spiagge straordinarie. Luoghi che regalano fotografie di paesaggi costieri che raccontano perché, anche dal punto di vista geografico, ci si trova di fronte ad una delle nazioni più belle del mondo.

Di questi 8.000 chilometri, in cui terra e mare sono a stretto contatto, 800 appartengono alla Calabria. Una regione di cui si sa molto, ma forse non tutto. E non a caso spesso si conoscono solo parzialmente le sue bellezze.

L’originalità del litorale

Non tutti, ad esempio, potrebbero aver sentito parlare di un luogo che si chiama Punta Pellaro. Si trova nella periferia sud di Reggio Calabria, nel pieno tessuto comunale di una città di medie dimensioni. Chi non la conosce, probabilmente, non ha neanche sentito parlare di kitesurf, considerato il fatto che questo angolo d’Italia è un autentico paradiso per chi lo pratica.

Raggiungere questa zona nel periodo estivo significa trovarsi di fronte ad uno scenario da California, con molti professionisti ed amatori che popolano il mare. Lo fanno con le loro tavole e le loro vele colorate, arricchendo di colori uno scenario già magnifico di suo. E qualcuno, vedendo solo le immagini, potrebbe faticare a credere che è in Italia questa spiaggia dove si incontrano 2 mari.

Sì, perché ci si trova in pieno Stretto, tra Calabria e Sicilia. Lo specchio d’acqua è quello che lambisce la costa di Messina e Reggio, dove lo Ionio si trasforma in Tirreno e viceversa.

È in Italia questa spiaggia dove si incontrano 2 mari con uno scenario da California e caratteristiche quasi uniche

Il mix di caratteristiche rende unica questa spiaggia. La posizione geografica la espone a venti che la fanno diventare una meta ideale per tutti i praticanti di windsurf e kitesurf, da tutta Europa. La stima è che questi sport possano essere praticati per 300 giorni all’anno, in una zona dove non mancano i venti e il clima resta mite a lungo.

Ma il luogo piace molto anche ai bagnanti. Ciò che lo contraddistingue è il paesaggio. Alle spalle ci sono le montagne, davanti si apre l’incantevole scenario dell’orizzonte, dominato dal profilo della Sicilia e dalla maestosità dell’Etna. Nella zona ci sono anche stabilimenti balneari e strutture ricettive.

La spiaggia di Punta Pellaro, tra l’altro, è a pochissimi chilometri dall’aeroporto di Reggio Calabria. E non molto lontano c’è lo splendido borgo di Pentidattilo.

