Il taglio di capelli che spopolerà nell’estate 2023? Ce lo indica la solita Chiara Ferragni

Si avvicina l’estate e, anche se non sembra, visto il clima di questi giorni, molti di noi si sognano già sulla spiaggia. Non solo, feste, locali all’aperto, mondanità, voglia di uscire. Tutte cose che la bella stagione ci invita a fare. Ovviamente, il look diventa ancor più fondamentale, in una società, poi, che premia ormai più l’apparire che l’essere. Quale sarà il taglio di capelli che spopolerà nell’estate 2023? Scopriamolo insieme.

Chiara Ferragni, 29 milioni di follower tra Italia, Europa e resto del Mondo, è sempre molto attenta al look. Fonte ispiratrice di tante, forse troppe, persone, in particolar modo di adolescenti, giovani e coetanee. L’abbiamo vista in veste diversa a Sanremo, dove ha fatto discutere sia per quello che ha detto, vedi il suo monologo, sia per come si è presentata, vedi il suo look.

Se per la primavera ha sfoggiato un taglio di capelli definito come box bob, che ha riscosso notevole successo grazie ai social, ecco che anche per l’estate ha iniziato a fotografarsi con qualcosa che è apparentemente simile, per i profani, ma che invece è piuttosto diverso per i più tecnici. Non sappiamo ancora dove trascorrerà le vacanze, anche se è probabile che lascerà Milano per qualche gita fuori porta nella sua nuova villa sul Lago di Como. Tuttavia, già conosciamo quello che sarà il suo look estivo, almeno, probabilmente, per questo mese di giugno.

Non un classico caschetto

Si chiama flob cut ed è un’evoluzione del bob. Quindi, non un taglio radicale, ma, potremmo dire, un accorgimento. Non lo sfoggerà solo Chiara Ferragni, potrà essere adottato da molte donne a cui già piace il classico caschetto, ma potrebbe interessare anche a coloro che vorranno, magari, dare un taglio netto con il look precedente.

Tradizionalmente, si dice che la donna cambi pettinatura nel momento in cui accade qualcosa di importante nella propria vita. Che sia un evento positivo o negativo, la fine di una storia, di un’avventura, o sentimentale o professionale. Insomma, ogni momento di cambiamento, spesso, va a incidere sul look, in particolare sui capelli. Un po’ come avviene anche con lo shopping, talvolta sfrenato, altre consolatorio.

Il taglio di capelli che spopolerà nell’estate 2023

Il flob cut è un passo oltre il bob perché è più lungo nella parte della fronte, mentre è più corto dietro. Questo va a creare un effetto asimmetrico che dà al viso un’immagine diversa. Più fresca e dinamica. Le punte sono maggiormente mosse verso l’esterno e questo dà più volume ai capelli.

La traduzione letterale nasce dalla fusione tra l’aggettivo flippy, svolazzante, e il sostantivo bob, caschetto. Già dicendo caschetto svolazzante immaginiamo un taglio sbarazzino, non ordinato e classico, dove magari c’è qualcosa, in questo caso le punte, che è dinamico. Il look giusto per l’estate, dunque, è il flob cut, un giusto compromesso tra eleganza e leggerezza, tra brillantezza e quotidianità. Un piccolo tocco in più per vivere l’estate con più sprint.