Il problema dei capelli unti, pesanti e che si sporcano facilmente è un disagio che riguarda molte donne. Un inestetismo fastidioso che può comparire anche subito dopo lo shampoo.

I capelli grassi sono facilmente riconoscibili perché appaiono appiccicosi, untuosi e non mantengono la piega. Inoltre, spesso, emanano un cattivo odore e provocano prurito al cuoio capelluto. È il sebo che conferisce questo aspetto alla nostra chioma. In realtà parliamo di una sostanza utile per i nostri capelli. Ma quando la sua quantità è prodotta in eccesso, allora siamo in presenza del capello untuoso.

L’eccesso di sebo è provocato da alcuni fattori. Pensiamo, ad esempio, allo stress, alle cattive abitudini alimentari, agli sbalzi ormonali e all’inquinamento.

Ma anche utilizzare prodotti troppo aggressivi potrebbe non solo aumentare il problema, ma anche irritare il cuoio capelluto.

Nascondere i capelli grassi e sporchi non sarà più un problema grazie a questi tagli e acconciature alla moda

Molte sono le soluzioni per cercare di risolvere temporaneamente il problema, senza necessariamente lavare i capelli. Ad esempio, possiamo utilizzare uno shampoo secco o il borotalco. Due prodotti che aiutano ad assorbire il sebo in eccesso e rendere i capelli più puliti in un attimo.

Ma possiamo anche usare delle bandane, delle fasce o dei cappellini per nascondere il problema.

Ci sono anche delle acconciature molto semplici che ci permettono di mascherare e nascondere i capelli sporchi. Pensiamo ad una semplicissima coda, sia alta che bassa. Ma attenzione, evitiamo le code troppo tirate che potrebbero evidenziare il problema.

Possiamo optare anche solo per un semi raccolto sulla nuca, dato che le radici sono la parte che si sporca più facilmente. Non dimentichiamo anche che lo chignon spettinato potrebbe aiutarci.

Se poi i capelli non sono troppo sporchi, possiamo cambiare il verso della riga. Questo renderà i capelli più voluminosi e nasconderà le radici sporche.

Quali tagli di capelli scegliere per camuffare il problema

Anche scegliere un determinato taglio potrebbe nascondere i capelli grassi e sporchi. Possiamo optare per il long bob. Una versione più lunga del solito caschetto, raffinato ed elegante e molto alla moda. Un taglio non troppo pieno, perché rischierebbe di appesantire i capelli.

Anche la frangia potrebbe essere una valida soluzione. Nasconde perfettamente le radici sporche e si può lavare con più facilità.

