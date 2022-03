Febbraio, rispetto all’apparentemente interminabile gennaio, sembra essere volato ed eccoci arrivati al mese simbolicamente legato alla “rinascita”.

Con l’arrivo della primavera, infatti, tutto intorno a noi riprende vita, le giornate si allungano, balconi e strade tornano a splendere di colori.

È proprio con questi stessi auspici che il mese sembra iniziare sotto il punto di vista astrologico per 4 segni in particolare.

A loro sembrerebbe destinata una valanga di fortuna e occasioni d’oro, tanto nell’ambito lavorativo quanto in quello degli affari di cuore.

Scopriamo insieme di chi si tratta.

Lo scenario astrale di questo periodo

A rendere tutto più frizzante del solito arriva la Luna nuova in Pesci, in combinazione con Marte in Capricorno in congiunzione con Plutone.

Al tempo stesso arriva, poi, la congiunzione di Giove con Luna e Sole.

Questo quadro astrale è portatore di tantissime novità, forza d’animo e voglia di migliorare le proprie situazioni.

Un’energia che caratterizzerà quasi tutti i segni, ma che in questa settimana vedrà “vincitori” baciati dalla Dea Bendata 4 segni in particolare.

Questo, ovviamente, non significa vincite al Superenalotto o manna dal cielo, ma sicuramente un lasso di tempo favorevole per tante cose.

Progetti in cantiere, cambiamenti importanti, decisioni nell’ambito della sfera affettiva e, perché no, anche dei veri e propri colpi di fortuna.

Valanga di fortuna e occasioni d’oro sia nel lavoro che in amore nella prima parte di marzo per questi 4 segni zodiacali

Iniziamo con i Vergine.

I pragmatici e sempre piuttosto razionali Vergine in questi giorni potrebbero davvero vivere delle forti emozioni.

Un affare di cuore sembrerebbe evolversi in positivo, occhi aperti sul lavoro perché le occasioni di grande guadagno non mancheranno.

Aquario

I nati sotto questo segno stanno attraversando un periodo non troppo facile soprattutto negli affari.

Con i cambiamenti in corso tornano le energie necessarie e la fortuna è dalla loro.

Una telefonata (o un contatto) che aspettano da tempo potrebbe palesarsi, creiamo le condizioni favorevoli.

Ariete

Testardo e caparbio magari neanche si è accorto di quanto in questi ultimi tempi abbia arrancato un po’ in tutto.

È tempo di tornare a sorridere su diversi fronti, quasi tutto sembra sistemarsi come per un incantesimo.

Scorpione

Questa settimana il suo solito atteggiamento da “schiacciatutto” lo favorirà grazie ai pianeti che lo assecondano.

Una questione finanziaria che lo travaglia da tempo potrebbe risolversi.

