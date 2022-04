Quanto successo per questa tisana perfetta per eliminare le tossine assieme a questa pasta dietetica che donerebbe sazietà dando lo sprint al metabolismo

Siamo già impegnati negli acquisti alimentari dei pranzi di Pasqua e Pasquetta. Tornano le vecchie abitudini e poter stare con amici e parenti è una vera e propria gioia. Ricordandoci, però che le regole e il buon senso devono farci stare all’erta per non ricadere nei problemi che tutti sappiamo. Ma, tornando alle nostre idee per la tavola, questa ricetta intanto potrebbe rivelarsi una bella sorpresa. Non solo cibo, ma anche vino, stando però attenti a questo recentissimo studio che ci mette in allerta, sfatando un mito. Pasqua e Pasquetta metteranno comunque a dura prova il nostro fegato. Meglio quindi pensare anche a qualcosa che possa aiutarci nella digestione e nello smaltimento delle calorie. Per questo suggeriamo ai nostri Lettori un’accoppiata vincente tisana-pasta dietetica. Quanto successo per questa tisana perfetta e per una pasta integrale adatta alla bilancia.

Una coppia di giustizieri per i grassi immagazzinati

Immaginiamoci sceriffi del West del nostro fegato. E, per eliminare i cattivi della situazione, ovvero grassi e tossine, ingaggiamo 2 rangers giustizieri. I migliori che potremmo trovare in giro, un po’ come Tex Willer e Kit Carson. Gli equivalenti per dare scacco matto alle calorie accumulate nei prossimi giorni. E l’accoppiata vincente è formata dallo zenzero e dal tè verde. Ossia 2 delle sostanze che la scienza indicherebbe come alleate per avviare il metabolismo. Senza impazzire, possiamo trovare delle tisane già pronte con questi 2 ingredienti. Oppure, unire semplicemente i loro estratti che troveremo in erboristeria e usarli in parti uguali per una tisana davvero super.

Quanto successo per questa tisana perfetta per eliminare le tossine assieme a questa pasta dietetica che sazierebbe dando lo sprint al metabolismo

Vista la tisana, occupiamoci ora della pasta, che dovrà essere rigorosamente integrale. Con fibre, vitamine e minerali pronti ad aiutare il metabolismo. Considerando che andremo di pasticci, lasagne, tortelli, carrelli di arrosti con patatine, salse e salsine varie, la quota calorie potrebbe impennarsi. Secondo uno studio inglese potremmo infatti incamerare anche più di 1.200 calorie a pasto. Considerano però una colomba semplice. Proviamo a pensarla con creme, farciture alcoliche e via dicendo. Ecco, perché questa pasta potrebbe saziarci, aiutarci a eliminare le tossine, ma senza toglierci del tutto il piacere della pasta. Prepariamo un sugo semplice con zucchine, asparagi, pomodori e peperoncino. Un poker di ingredienti piacevoli, ma perfetti per la nostra missione. Non usiamo burro, ma un goccio d’olio e magari aggiungiamo qualche spezia o erba aromatica per dare sapore e ulteriore beneficio. Come consigliamo anche nella lettura finale.

Lettura consigliata

Stufi della “pancetta”? Allora il coriandolo fa proprio al caso nostro