L’America non perdona, Hollywood mette in castigo il Principe di Bel – Air escluso per 10 anni dagli Oscar

Potremmo parlare del Continente del paradosso. Dal mondo della politica alle celebrity, gli americani che pure sono noti per uno stile di vita spesso disinibito, puntano il dito. Chi è alla ribalta popolare non può permettersi defaillance (debolezze) di alcun tipo, pena l’essere messo sulla graticola.

Will Smith

In ordine cronologico l’ultimo ad essere punito è l’attore Will Smith, che pochi giorni fa ha portato a casa l’Oscar come migliore attore. Forse l’ultimo. Perché proprio nella serata di gala il pugno inferto contro il comico Chris Rock gli è costato l’uscita di scena. Perché il rischio è questo. L’attore venuto a galla nel 1990 con l’interpretazione eccellente di «Willy, il Principe di Bel-Air» non potrà partecipare agli Oscar per i prossimi 10 anni. E fin qui poco male. Il rischio è che anche i registi potrebbero smettere di contattarlo nei prossimi anni fino a quando la gente, e gli americani in primis, non dimentica. Se dimentica! Così, l’America non perdona e Hollywood mette in castigo il Principe di Bel – Air.

Nella storia

Gli scandali in America sono storicamente appartenuti alla politica e anche al mondo di Hollywood. Ne citiamo solo alcuni. All’ex Presidente Bill Clinton la relazione (presunta) con la stagista Monica Lewinsky, gli ha fatto perdere la faccia di fronte al Mondo intero. Persino sulla coppia formata da Kennedy e Jakie, gli statunitensi hanno avuto da ridire. Infatti in quel degli anni Sessanta si disse di una presunta relazione tra l’allora Presidente e l’attrice Merilyn Monroe. Un getto di fango su una coppia amata in tutto il Mondo.

In quel di Hollywood ci sono stati altri scandali. Non possiamo dimenticare Woody Allen che negli anni Novanta sposò una delle sue figlie adottive, la ventenne Soon-Yi Previn. Fece scandalo anche la decisione di Britney Spears di radersi la testa dopo essere stata ricoverata per disintossicazione. Non suscitò entusiasmo nemmeno la separazione tra Brad Pitt e Jennifer Aniston. L’amata coppia si separò in seguito all’incursione di Angelina Jolie che s’innamorò di Brad sul set di «Mr. e Mrs. Smith». E la lista è lunga per i cittadini degli States che sono molto attenti alla vita privata dei personaggi pubblici. Al punto da mandarli in rovina in un batter di ciglio.

