Quando si fa il bagno a mare o in piscina raramente si pensa all’igiene personale. L’acqua sembra per un attimo far dimenticare di batteri, funghi e virus. Tuttavia pochi sono a conoscenza del fatto che è proprio nei lidi e delle piscine che si prendono le malattie più fastidiose. Le modalità di contagio sono molte, ma una più di tutte è la responsabile dello sviluppo batterico.

Qualche anno fa nasce tra i giovani la moda di indossare le mutande sotto al pantaloncino del costume da bagno. E proprio questa abitudine si è rivelata poco benefica. Addirittura Paesi come la Svizzera hanno vietato categoricamente questo strano uso degli slip. Allora scopriamo qual è la conseguenza di mettere le mutande sotto i pantaloncini da mare e la verità sul perché fanno male.

Mutande sotto i pantaloncini da mare e la verità sul perchè fanno male

Quando si parla di luoghi pubblici molto affollati, specialmente dopo l’era del Covid-19, l’igiene e la sicurezza sanitaria sono fondamentali. Piscine, bagni pubblici, lidi e chalet sono luoghi dove c’è una grande affluenza di persone nel periodo estivo. Per questo bisognerebbe seguire norme igieniche ancora più rigide. Per esempio la regola di fare la doccia prima di entrare in piscina ha una ragione importante. La doccia prima e dopo il bagno in piscina permette di eliminare residui di crema solare, sudore, batteri. Inoltre permette di regolare la temperatura del corpo e prepararlo allo sbalzo termico del bagno.

Come la regola della doccia, anche non mettersi le mutande sotto il costume ha una ragione ben precisa. Le mutande non fanno altro che trattenere batteri e sostanze organiche (urina, peli, alghe, sabbia etc) di ogni tipo. Così diventano un bacino infetto, soprattutto se dopo il bagno vengono tenute a lungo addosso bagnate. Ricordiamo che l’umidità e il calore sono veicolo di infezioni e funghi. E questo vale sia per i costumi da donna che quelli da uomo. Oppure meglio scegliere di mettere un costume a slip sotto i pantaloncini che si asciugherà più velocemente della mutanda in cotone. La scusa dei giovani è che la retina interna del pantaloncino è fastidiosa. Negli ultimi anni, infatti sono nati nuovi modelli di pantaloncini mare privi di retina.