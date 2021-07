Quando siamo in vacanza soprattutto al mare è bello anche decidere di prenderci in mezza giornata per un’escursione nell’entroterra. Le regioni italiane non finiranno mai di stupirci con tutte le loro sorprese storiche e artistiche che ci attendono ovunque. Natura incontaminata e cucina deliziosa in questo borgo medievale da favola senza tempo nelle splendide Marche. Andremo a fare una visita all’interno del Parco dei Monti Sibillini in un mix di arte, natura e cucina che ci lascerà incantati.

Un borgo che vanta la Bandiera Arancione

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

Sarnano è lo splendido borgo inserito nella lista dei più belli d’Italia che andremo a visitare in questo nostro articolo. Incoronato dal Touring Club italiano con il riconoscimento della Bandiera Arancione vanta un ottimo stato di conservazione, nonostante le calamità naturali. Siamo infatti nel bel mezzo degli Appennini e qui purtroppo i terremoti hanno fatto disastri. Sarnano però si conserva ancora bene con quel suo aspetto di borgo imprendibile che si eleva sulla vallata.

Natura incontaminata e cucina deliziosa in questo borgo medievale da favola senza tempo

Visitare questa località ci permetterà di fare un tuffo nel passato in un centro storico praticamente rimasto uguale a secoli fa. Ma anche di effettuare una gita all’interno del meraviglioso Parco Nazionale e di sedersi a tavola assaggiando i piatti tipici regionali. Decisamente una scelta perfetta per noi italiani che amiamo abbinare la gita a una succulenta mangiata che ci rimarrà nella memoria. Sarnano è la località ideale per fare poi una bella passeggiata digestiva e smaltire ciò che abbiamo mangiato.

Un giro alle cascate

Come spesso accade in Umbria e nelle Marche, la natura domina il territorio regalandoci delle affascinanti cascate. Anche qui infatti e negli immediati dintorni avremo la possibilità di visitare le cosiddette “cascate perdute” letteralmente immerse nella vegetazione. Da qui il loro soprannome. Molto suggestiva è anche la Cascata del Molino che però consigliamo ai camminatori più esperti a causa di un percorso stupendo ma impegnativo.

Approfondimento

Almeno una volta nella vita visitiamo questo paese incantato e senza tempo