Se ne parla da giorni e finalmente è arrivata la mini riforma del Codice della Strada che lascia delusi quanti speravano in inasprimenti più severi. Soprattutto per quanto riguarda i monopattini, a seguito dei numerosi incidenti verificatisi negli ultimi tempi a causa della guida spericolata di alcuni.

Infatti si attendevano clamorose novità per il monopattino elettrico che non avrebbero fatto piacere ai proprietari. Novità importanti che non sono arrivate. Infatti il nuovo codice non prevede la obbligatorietà dell’assicurazione prevista soltanto per le società di noleggio. Così come l’obbligo del casco che rimane per i minori di 14 anni. Mentre a partire da luglio 2022 dovranno avere frecce e stop e rispettare il limite di velocità di 20 km/h, sulle strade urbane.

Ma monopattini a parte, la Legge n.156 del 9 novembre 2021 ha modificato ben 40 articoli del Codice della Strada. Tra le novità più importanti rientrano sicuramente multe salate fino a 866 euro per chi guida e distrattamente commette questo grave errore, in particolare quello sui rifiuti. Il nostro Legislatore ha mostrato ancora una volta un particolare interesse non solo per la tutela della salute delle persone, ma anche per l’ambiente. A tal proposito si pensi all’inevitabile mazzata per chi fuma in spiaggia e distrattamente compie questo gesto che costa quanto l’intera vacanza.

Il nostro legislatore ha previsto infatti la modifica dell’art. 15 al comma 3-bis. L’art. 15 prevede il divieto di “insozzare la strada o le sue pertinenze”, gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento. I trasgressori potevano ricevere una sanzione da un minimo di 108 euro ad un massimo di euro 433, secondo il comma 3-bis.

Con l’entrata in vigore della Legge 156/2021, da oggi, chiunque contravviene a tale divieto sarà punito con una multa molto più salata. Ovvero una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 216 euro fino ad un massimo di euro 866.

Con tale inasprimento ci si augura che chiunque prima di gettare qualcosa che imbratti la strada o anche soltanto una carta ci pensi bene. Infatti sono raddoppiate anche le multe per chi getta dai veicoli in movimento un qualsiasi oggetto. In questo caso si andrà da un minimo di 52 euro ad un massimo di euro 204.

