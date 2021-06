Più volte i Consulenti di ProiezionidiBorsa hanno descritto la nuova moda del momento diffusissima tra giovani e adulti. Ovvero il monopattino elettrico. Attualmente sembra sia diventato infatti un must grazie alle sue caratteristiche e ai suoi notevolissimi vantaggi. Infatti, con la legge n.160/2019 il monopattino si equipara ad un velocipede, più semplicemente alla bicicletta. Ciò determina numerosi vantaggi rispetto ai normali scooter, infatti chi acquista un monopattino elettrico non deve pagare il bollo e neanche l’assicurazione.

Quindi oltre a garantirci più celerità negli spostamenti, perché non si rischia di rimanere imbottigliati nel traffico, ci fa risparmiare di molto. Ma attenzione perché sono in arrivo clamorose novità per il monopattino elettrico che non faranno piacere ai proprietari. Infatti è stato presentato un nuovo disegno di legge che potrebbe ribaltare tutti i vantaggi che finora hanno contraddistinto questo ecologico mezzo di trasporto.

Ciò molto probabilmente è dettato anche dagli incidenti e dalla guida pericolosa di alcuni conducenti. Proprio in riferimento a ciò recentemente i consulenti di ProiezionidiBorsa hanno illustrato un comportamento passibile di multe, anche salate. In particolare nell’articolo “Arrivano multe salate per chi guida il monopattino elettrico o bici elettrica”.

In arrivo clamorose novità per il monopattino elettrico che non faranno piacere ai proprietari

Pertanto guidare un monopattino elettrico non vuol dire non rispettare le regole dettate dal codice della strada ma soprattutto dalla diligenza. Contravvenire alle norme comporta quindi multe anche per i conducenti di bicicletta e quindi di monopattino. Proprio come illustrato nell’articolo “Attenzione perché arrivano mazzate anche se si guida il monopattino elettrico in questo modo”.

Ma cosa potrebbe cambiare? Novità che maggiormente interesserà, è l’obbligatorietà dell’assicurazione. Chi dovesse risultare senza la copertura assicurativa rischierebbe multe salatissime fino a 1.500 euro. Inoltre, l’obbligo di indossare il casco anche per i conducenti dai 18 anni in su, oltre a giubbotto e bretelle catarifrangenti. L’obbligo del casco adesso vale solo per i minorenni. E ancora, per quanto riguarda i minori dai 14 anni in su, potranno condurlo soltanto con patente di tipo AM ed entro determinati limiti di velocità ed orari. Pertanto norme più stringenti e multe più salate per i contravventori.