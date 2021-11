Questa volta la mancata tenuta del supporto potrebbe imprimere una forte accelerazione ribassista alle azioni Piquadro. Sul titolo, infatti, si è venuta a creare una configurazione grafica molto particolare che va analizzata in dettaglio.

A fine agosto le azioni Piquadro erano a contatto con livelli critici. Per cui si invitava a non abbassare la guardia per evitare brutte sorprese. Come si vede dal grafico, il livello di supporto in area 1,985 euro (I obiettivo di prezzo) è stato spazzato via al primo tentativo. Tuttavia, questo evento non ha scatenato il tanto temuto avvitamento ribassista. Le quotazioni, infatti, si sono appoggiate sul supporto intermedio in area 1,865 euro. Sono, quindi, nove settimane ormai che il titolo è letteralmente seduto su questo livello.

INVESTI IN SICUREZZA CON UN BROKER PLURI-PREMIATO!

Più di 40 anni di esperienza e 4 regolamentazioni attive! INIZIA ORA *Messaggio promozionale su commissione.

Il trading di CFD potrebbe comportare perdite economiche significative.

La sua rottura, quindi, potrebbe provocare un’accelerazione ribassista il cui obiettivo più vicino si trova in area 1,675 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione ribassista, invece, si trova in area 1,355 euro (III obiettivo di prezzo).

I rialzisti potrebbero rialzare la testa solo nel caso di una chiusura settimanale superiore a 1,985 euro.

È interessante notare che nel corso delle nove settimane durante le quali il titolo è rimasto fermo, lo Swing Indicator ha dato solo segnali di vendita. L’unico aspetto positivo è che i volumi durante questa fase di debolezza sono stati in diminuzione rispetto a quando il titolo, tra inizio 2021 e luglio, è salito di circa il 100%.

Infine facciamo notare che Piquadro è stato meno volatile del 75% dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 3% a settimana.

Secondo la valutazione basata sui multipli di mercato il titolo risulta essere sopravvalutato. L’unico indicatore positivo è il fair value. In questo caso, infatti, le azioni Piquadro sono sottovalutate di circa il 40%.

Questa volta la mancata tenuta del supporto potrebbe imprimere una forte accelerazione ribassista alle azioni Piquadro: le indicazioni dell’analisi grafica

Piquadro (MIL:PQ) ha chiuso la seduta del 10 novembre a 1,9 euro in rialzo del 0,26% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale