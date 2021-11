La sicurezza è la più importante priorità quando siamo alla guida. È assolutamente indispensabile assicurarsi che la nostra automobile sia perfettamente in regola e revisionata prima di mettersi alla guida. Tuttavia per la nostra sicurezza non è importante soltanto il corretto funzionamento dell’automobile, ma anche i nostri comportamenti. Se ci comportiamo in maniera imprudente, non indossiamo le cinture di sicurezza, o guidiamo in maniera spericolata mettiamo a rischio la nostra incolumità. Ma attenzione, molti non fanno caso a un pericolo estremamente serio che può causare enormi danni: gli oggetti lasciati sul cruscotto

Molti non lo sanno ma non bisogna mai lasciare chiavi e telefono sul cruscotto per un ottimo motivo

Quante volte ci è capitato di salire in macchina di fretta, e gettare le chiavi di casa, il telefono, una penna, o altri piccoli oggetti sul cruscotto della macchina? Anche se è estremamente diffuso, questo comportamento è pericolosissimo.

In caso di esplosione dell’airbag questi oggetti diventano proiettili

Pensiamoci un attimo: che cosa succederebbe se avessimo un incidente? Il primo strumento di sicurezza è l’airbag, che si apre a un’enorme velocità. Ma se lasciamo degli oggetti sul cruscotto, l’esplosione degli airbag li lancia a velocità impressionante verso di noi. Le chiavi, il telefono, o qualsiasi altro oggetto lasciato sul cruscotto diventa un proiettile. Dà i brividi pensare a cosa potrebbe succedere se delle chiavi ci venissero gettate in faccia dall’esplosione dell’airbag. Potrebbero anche essere fatali. È per questo che per la nostra sicurezza è assolutamente fondamentale non lasciare alcun oggetto sul cruscotto. In caso di incidente, l’airbag potrebbe salvarci la vita, ma soltanto se noi ci comportiamo in maniera responsabile.

Prendiamo delle buone abitudini in macchina

Oltre a non lasciare oggetti sul cruscotto, è importante prendere buone abitudini quando siamo alla guida. Non sono soltanto chiavi o piccoli oggetti che possono diventare pericolosi in caso di incidente, ma anche altre cose che spesso lasciamo sui sedili. Ad esempio, non lasciamo la borsa sul sedile del passeggero, ma mettiamola a terra, o meglio ancora nel bagagliaio. Lo stesso vale per la spesa, che va sempre messa nel bagagliaio. Nel malaugurato caso in cui dovessimo fare un incidente, sarà meglio avere meno oggetti possibili nell’abitacolo, che potrebbero ferirci.

Altri oggetti da non lasciare mai in macchina, anche quando l’auto è parcheggiata, sono le bottiglie d’acqua. Ecco perché non dovremmo mai lasciare una bottiglia d’acqua in macchina.