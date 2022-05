Il Codice della Strada è giustamente temuto da tutti i patentati. Per fortuna, verrebbe da sottolineare, altrimenti sarebbe il caos assoluto. Anche se, in realtà, visto l’enorme mole di multe stradali, per un totale di circa 3 miliardi di euro all’anno, evidentemente non è così.

Certo, la maggior parte di noi fa attenzione alle regole più evidenti. Non superare il limite di velocità, non passare con il rosso, non parcheggiare in divieto di sosta. Poi, invece, si scopre che, involontariamente, infrangiamo il Codice anche solo tenendo accesa l’aria condizionata in sosta.

Non solo in macchina, ma anche a piedi o correndo potremmo prendere sanzioni pesanti

Addirittura, si possono rischiare fino a 3.200 euro di multa e l’arresto di sei mesi se violiamo alcune norme anche andando in bicicletta. Perché il Codice della Strada non è solo fatto “contro” gli automobilisti, ma vale per tutti. Sia in bici, sia in monopattino, sia correndo, sia camminando. Le norme sono tali e vanno rispettate, indipendentemente dal mezzo utilizzato.

Per questo motivo, faremmo bene a fare attenzione ad alcuni nostri comportamenti che facciamo quando andiamo a piedi. Infatti, sono previste, e le elevano, multe salate anche ai pedoni che senza saperlo violano il Codice.

A partire dal famigerato telefonino che non ci deve distogliere dall’attenzione quando camminiamo per strada. Non esiste una norma scritta che preveda proprio questo caso, ma vale sempre un principio per il pedone. Che, cioè, quando attraversa la carreggiata, deve prestare l’attenzione necessaria per evitare di mettere in pericolo gli altri e se stessi. Quindi, un vigile potrebbe infliggerci una multa che si aggira tra i 25 e fino ai 100 euro.

Multe salate anche ai pedoni che senza saperlo violano il Codice della Strada con comportamenti che fanno abitualmente ma che sono vietati

A maggior ragione se lo facciamo fuori dalle strisce pedonali, soprattutto se sono nelle vicinanze. In caso non ci fossero, o a più di 100 metri, dovremo attraversare in maniera perpendicolare alla strada. O saremo in multa.

Ad esempio, quando usciamo per fare la nostra corsa quotidiana, magari per fare gli esercizi appositi per perdere peso, dobbiamo fare attenzione. Infatti, se andiamo in gruppo o semplicemente con un amico, dopo il tramonto, in strade extraurbane, dovremo farlo in fila indiana. Altrimenti, rischiamo ben 102 euro di multa, per ogni runner, perché con il nostro comportamento abbiamo messo in pericolo gli altri.

Per correre, poi, dove non ci sono marciapiedi, ci sono delle regole da seguire. Infatti, il Codice prevede che lo si possa fare, ma muovendoci in senso opposto alla circolazione delle macchine. Se, non rispettiamo questa norma, rischiamo 100 euro di multa. Questo vale, anche se usciamo a passeggiare.

