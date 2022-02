In Italia, ben 6 milioni di persone soffrono di mal di testa. Una patologia molto diffusa, quindi, e che, rispetto al passato, non viene più banalizzata. Le cause possono essere diverse, ma ad accomunarci è quel dolore che condiziona, inevitabilmente, le cose che stiamo facendo.

A volte, costringendoci anche a letto, perché si fa fatica a tenere gli occhi aperti. Insomma, il mal di testa è un qualcosa che tutti vorremmo evitare. O, se proprio dovesse arrivarci, farlo passare il prima possibile per alleviare quella situazione invalidante che finisce per condizionare le nostre azioni.

Sono tanti i suggerimenti che vengono dati per prevenire o alleviare questo disagio

Per molti, il modo più semplice per far passare il mal di testa è quello di un farmaco. In realtà, sempre più sono alla ricerca di rimedi naturali per cercare di farlo scomparire senza assumere medicine. Dalla doccia calda sul collo alla tisana di camomilla, dagli impacchi freddi alle fettine di patata sulle tempie, ognuno sperimenta il proprio rimedio della nonna.

E, in diversi, provano a seguire i consigli degli specialisti per prevenirlo. Ad esempio, può aiutarci dormire con regolarità, riposare la vista quando si lavora tanto al pc, bere in modo costante e non saltare i pasti.

Per far passare il mal di testa non solo medicine o tisane rilassanti, proviamo anche con questa bevanda tanto amata

Tornando ai rimedi, si sente spesso dire che il caffè, o bevande con la caffeina, siano un vero toccasana per far il mal di testa. Addirittura, per chi è abituato a bere molto caffè, l’astinenza improvvisa potrebbe portare all’emicrania. L’effetto tonico di questa bevanda è garantito. Arabica o Robusta, espresso o moka, anche la scienza ha dimostrato che il caffè è un analgesico contro il mal di testa e anche molto piacevole.

E l’effetto è potenziato anche grazie all’utilizzo di un rimedio della nonna. Per far cessare il mal di testa si potrebbe anche provare il caffè al limone. Basta spremere il succo di mezzo limone e versarlo in una tazza di caffè senza zucchero. Il caffè vasocostrittore, contrasta l’allargamento dei vasi sanguigni dovuti al mal di testa. Mentre il limone sembra che possa migliorare la concentrazione delle molecole di ossigeno nel sangue, dando sollievo a chi soffre di emicrania. Sono, val la pena ribadirlo, rimedi della nonna e, come tali, vanno presi. Il consiglio è sempre quello di contattare il proprio medico di fiducia.