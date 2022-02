Esistono molti comportamenti estremamente diffusi tra gli automobilisti che costituiscono violazioni del codice della strada. Si pensi alla pratica costante di omettere l’utilizzo degli indicatori di direzione, o alle precedenze nelle rotatorie spesso dimenticate. Oppure ancora il mancato rispetto della distanza di sicurezza tra automobili. L’avveramento del rischio connesso a questi comportamenti per fortuna si concretizza poco spesso. Questa non è però una buona ragione per violare queste regole essenziali di sicurezza.

L’autorità pubblica difficilmente sanziona questo tipo di infrazioni. Da un lato per la loro diffusione, dall’altro per la difficoltà di darne prova. Questo a meno che non siano installati sistemi automatici di rilevazione delle violazioni, si pensi ad esempio ai rilevatori elettronici di velocità o alle telecamere ai semafori.

Il Decreto Infrastrutture

Un comportamento particolarmente riprovevole sia per l’ambiente che per il rispetto del decoro generale, è quello di buttare oggetti e spazzatura dal proprio veicolo. Questo comportamento è vietato dal Codice della Strada dall’articolo 15. La norma parla di insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento. E vieta, altresì, di gettare qualsiasi cosa da veicoli in movimento.

Dunque, buttare oggetti dall’auto è vietato tanto quando questa è in movimento quanto quando si trova in sosta. Questo comportamento molto diffuso può portare infatti ad una multa fino a 866 euro, oltre al risarcimento dei danni, a carico dell’automobilista. Il Decreto Infrastrutture, nella seconda metà, del 2021 ha innalzato le sanzioni per i trasgressori di queste regole. Per sensibilizzare i cittadini al rispetto dell’ambiente e del decoro urbano.

Fino a 866 di multa oltre al risarcimento dei danni a carico dell’automobilista che tiene questo comportamento molto diffuso

Si parla di risarcimento dei danni, oltre che di multa, perché è possibile che l’oggetto gettato dal finestrino non leda solo il decoro urbano e deturpi l’ambiente. È possibile, invero, che l’azione di gettare un oggetto dall’auto possa mettere a rischio l’incolumità di altre persone. Si pensi al caso di un automobilista che getta, incurante del rischio, una buccia di banana dalla sua auto in movimento, magari percorrendo un’autostrada. Si pensi al caso in cui questa buccia finisca sul parabrezza dell’auto immediatamente dietro. Ed il suo conducente, per lo spavento, giri bruscamente il volante finendo contro l’automobile vicina.

In questo caso, non solo il lancio dell’oggetto avrà deturpato l’ambiente e il decoro urbano, ma avrà anche causato un ben più grave incidente. E la responsabilità potrebbe ricadere tutta sull’automobilista autore della violazione. Dunque. occorre prestare molta attenzione a questi comportamenti molto comuni ma veramente rischiosi per l’ambiente, il decoro generale e la salute delle persone.