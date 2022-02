Perché basta accendere forno, lavatrice o phon per far saltare la corrente di casa e le soluzioni per risolvere il problema

Al giorno d’oggi nessuno si sognerebbe di vivere senza energia elettrica. L’invenzione messa a punto da Faraday nel 1830 è stata fondamentale per l’essere umano e lo è ancora. Presente in tutte le case, grazie alla corrente possiamo lavarci e lavare i nostri abiti, leggere a qualsiasi ora, cucinare nel forno.

Negli anni, poi, il numero di elettrodomestici e oggetti che funzionano tramite elettricità è aumentato a dismisura. Pensiamo che senza corrente non si potrebbero usare computer e cellulari. Ecco perché ogni volta che l’elettricità viene a mancare è un grande disagio.

Ma quando la corrente si stacca, il problema potrebbe nascere proprio dagli elettrodomestici. Perché basta accendere forno, lavatrice o phon per lasciarci al buio senza una ragione apparente. Tuttavia, sebbene nascoste, le motivazioni di tale evento ci sono. Oggi impareremo a individuarle e a risolverle per far tornare in un batter di ciglia la corrente elettrica.

Problemi e difetti di costruzione

Ci sono occasioni in cui la causa dell’assenza di corrente elettrica dipende dal malfunzionamento di un elettrodomestico di casa. Può capitare che mettendo in funzione il phon, per esempio, la luce scatti. In quel caso sarà più semplice individuare il problema perché connesso all’uso occasionale di un apparecchio.

Ma se il mal funzionamento venisse da lavatrice, lavastoviglie o forno che sono sempre accesi? Anche in questo caso le possibilità sono diverse. Potrebbe trattarsi di un guasto alla presa elettrica che provoca un cortocircuito. Ecco perché è bene staccare tutti gli apparecchi e controllarne gli attacchi. Col calore, una presa o le ciabatte, possono fondersi o rovinarsi, quindi è bene controllarne il buono stato.

Un altro elemento solito a rompersi è la morsettiera del forno posta sul retro dell’apparecchio. In questa sezione si collegano tutti i cavi interni ed esterni. Se la morsettiera non è ben stretta, crea un falso contatto. A sua volta questo induce un surriscaldamento della parte che può fondersi. Questo provoca interruzioni di corrente.

Perché basta accendere forno, lavatrice o phon per far saltare la corrente di casa e le soluzioni per risolvere il problema

Un altro caso molto comune è lo scatto del salvavita dell’impianto elettrico. Questo salta o per un cortocircuito o per un sovraccarico di elettrodomestici. Solitamente lavatrice e lavastoviglie o phon e ferro da stiro in funzione contemporaneamente provocano un consumo eccessivo non supportato dall’impianto. In questo caso, basterà spegnerne uno.

Il forno, rispetto a tutti gli altri elettrodomestici, ha più possibilità di causare un cortocircuito. Un difetto nella ventola di raffreddamento, nella resistenza del grill o in quella circolare può far saltare la corrente. Se pensiamo che il problema derivi dal forno, meglio farlo controllare da un tecnico per evitare incidenti.

Lettura consigliata

Sembra incredibile ma ecco quanto spendiamo utilizzando la lavastoviglie e perché lavare a mano può essere conveniente