È tempo di pulizie di primavera. Molti stanno approfittando di questi giorni per preparare la casa ad accogliere la bella stagione. Non soltanto con il cambio armadi ma, ad esempio, con la pulizia dei termosifoni prima che si mettano a riposo per qualche mese.

Al tempo stesso, può essere l’occasione per operazioni di lavaggio più approfondite del solito. Tuttavia, ricordiamo che assicurare igiene e profumo di pulito in tutta la casa non è solo una questione di profondità ma anche di frequenza. Ci sono, infatti, alcune stanze che più di altre dovrebbero essere tirate a lucido.

Tutto questo, però, rischia di conciliarsi male con il poco tempo a disposizione e la necessità di tanti di risparmiare. Pochi sanno, però, che una soluzione esiste ed è davvero geniale. Si tratta di una cosa che tanti utilizzano per altri scopi ma basterà aggiungerne solo una nel secchio per risultati strabilianti.

Attenzione ai dettagli che fanno la differenza

Prima di scoprire come rendere lucenti e profumati i nostri pavimenti con l’utilizzo alternativo di un comune prodotto, vediamo come mantenere il pulito a lungo. Per qualcuno potrà sembrare una missione impossibile, eppure basta far attenzione ad alcuni dettagli e avere qualche accortezza.

Ricordiamoci innanzitutto, se possibile, di togliere le scarpe appena rientriamo in casa. Eviteremo di far entrare non solo tantissima polvere ma anche tanti batteri e germi.

Sbattiamo tappeti di ingresso e del bagno ogni volta che possiamo, in quanto raccolgono davvero di tutto. Infine, anziché utilizzare la classica scopa, optiamo per quelle in silicone, più efficienti e più igieniche proprio perché lavabili.

Basterà aggiungerne solo una nel secchio per pavimenti lucenti e profumati e risparmio assicurato

Quando arriva il momento di passare al lavaggio del pavimento ecco che possiamo mettere in pratica un trucchetto davvero formidabile. Basterà prendere “in prestito” dall’angolo lavatrice una capsula di detersivo, di quelle che si sciolgono durante il lavaggio.

Apriamola e versiamola nel secchio al posto del solito detergente e procediamo come sempre. Non otterremo soltanto un pulito davvero impeccabile, ma la casa profumerà incredibilmente di pulito. Come se non bastasse, potremo anche risparmiare qualche soldino, evitando di acquistare troppi prodotti, spesso superflui. Utilizzare in modo ingegnoso, alternativo e sicuro molti di questi può semplificarci davvero la vita e, perché no, salvarci il portafoglio.

Approfondimento

