Sempre amati e apprezzatissimi, perfetti da indossare in estate, i minidress sono il must-have dell’estate 2022. Gettonatissimi, i mini abiti sono tra i capi che ogni donna dovrebbe sempre avere nel proprio armadio. Perfetti da indossare in estate, ma anche in inverno. Da abbinare a maxi pull e cardigan, con blazer sportivi o più eleganti.

Nella stagione 2022 ritornano nella versione baby-doll o interamente in pelle. Ma sono gettonatissimi anche con ampi volumi, con applicazioni o con stampe a monogramma.

Per apparire alte e slanciate ecco come indossare il capo più richiesto dell’estate 2022 ed evitare questi errori per non sembrare più basse

Ma come è meglio indossarli per evitare di perdere centimetri preziosi? Il connubio perfetto per gli abiti corti è sempre stato con una silhouette minuta. Tuttavia alcuni errori nella scelta dell’abito o dell’abbinamento potrebbero farci perdere centimetri preziosi facendoci apparire più basse.

Gli errori da non fare coi minidress

Il primo errore riguarda la lunghezza, infatti scegliere quella sbagliata potrebbe costarci qualche centimetro. La lunghezza dovrebbe raggiungere più o meno la metà coscia. Per cui il consiglio quando acquistiamo un miniabito è sempre quello di misurarlo, senza mai acquistarlo a occhi chiusi. La lunghezza, infatti, potrebbe ingannarci.

Evitare di indossare un abito eccessivamente corto. Lunghezze molto corte potrebbero sì allungare la figura, ma nello stesso tempo metterci in difficoltà nei movimenti. Per tale ragione sarebbe preferibile una lunghezza che copra fino a metà coscia.

Per sembrare più longilinee e snelle dovremmo poi evitare quegli abiti corti eccessivamente scampanati. Meglio preferire modelli più aderenti e impreziosirli con una cinturina in vita. Dunque, per apparire alte e slanciate ecco come indossare il capo più richiesto dell’estate 2022.

Chicche di furbizia

I minidress saranno perfetti da abbinare a scarpe aperte come le décolleté, che lasciano la caviglia libera creando un effetto ottico di slancio. Oppure si può indossarli con stivali leggermente sopra al ginocchio e monocromatici. Inoltre, quando indossiamo un mini abito, dovremmo farlo o a gambe scoperte oppure indossando dei collant dello stesso colore dell’abito. Questa chicca, infatti, ci permette di slanciare la figura.

Curiosità

Il primo minidress compare sulle scene nei lontani anni ‘20 con la bellissima ed elegantissima Coco Chanel. Per poi non abbandonare mai più le passarelle, ma accorciandosi nel tempo.

Lettura consigliata

Tutte pazze per questi straordinari pantaloni da indossare a ogni età perché stanno bene a tutte, esaltano le forme e sono facili da abbinare