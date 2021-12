Dopo il report di ottobre c’è stato un movimento da manuale del titolo Biesse che potrebbe andare incontro a un rialzo del 50% nelle prossime settimane.

Nel precedente report, infatti, avevamo indicato in area 22 euro il III obiettivo di prezzo del ribasso in corso. Dopo un minimo in area 21,96 euro le azioni Biesse hanno reagito potrebbero essere sul punto di accelerare al rialzo. Di questo, però, ci occuperemo nella prossima sezione.

Dal punto di vista dei fondamentali la situazione di Biesse è abbastanza paradossale. Come già evidenziato in un precedente articolo (La strana storia di un titolo sopravvalutato che continua a salire. Fin dove potrà arrivare?), infatti, qualunque sia l’indicatore utilizzato Biesse è sopravvalutato.

La società gode di livelli di valutazione interessanti solo guardando all’EV/Sales ratio che è pari a 0,94 ed è relativamente basso rispetto ad altre società del settore.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 33% circa.

Per concludere ricordiamo che l’azienda ha riportato un forte risultato del terzo trimestre con un miglioramento degli utili, dei ricavi e dei margini di profitto. Risultati del terzo trimestre 2021:

Ricavi: 172,9 milioni di euro (+22% rispetto al 3Q 2020).

Utile netto: 7,07 milioni di euro (in aumento del 174% rispetto al 3Q 2020).

Margine di profitto: 4,1% (in aumento dall’1,8% del 3Q 2020).

Movimento da manuale del titolo Biesse che potrebbe andare incontro a un rialzo del 50% nelle prossime settimane: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Biesse (MIL:BSS) alla chiusura del 29 dicembre è salito dello 0,74% chiudendo la giornata di contrattazione a 24,59 euro.

Time frame settimanale

Dopo l’exploit di settimana scorsa, la proiezione è rialzista supportata da un segnale di acquisto dello Swing Indicator. Inoltre, la settimana in corso potrebbe chiudersi con un segnale di acquisto anche del BottomHunter.

La chiave per il futuro di Biesse, però, passa per area 25,02 euro (I obiettivo di prezzo). Una chiusura settimanale superiore a questo livello, infatti, aprirebbe le porte al raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 28,78 euro e a seguire del III obiettivo di prezzo in area 32,54 euro.

La mancata rottura della resistenza, invece, aprirebbe le porte a un ritracciamento che non desterebbe preoccupazioni fino a quando le quotazioni si manterranno sopra area 22,7 euro. Solo una chiusura settimanale inferiore a questo livello, infatti, farebbe scattare una nuova proiezione ribassista i cui obiettivi potranno essere calcolati solo a inversione confermata. Al momento possiamo solo anticipare che gli obiettivi di questa eventuale proiezione ribassista potrebbero trovarsi in area 3,5 euro.