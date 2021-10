Nell’ultimo anno l’andamento del titolo Biesse è stato da manuale, Tutto, infatti, si è svolto secondo le previsioni dei nostri strumenti. Nell’ultimo report, infatti, scrivevamo

Di Biesse ci eravamo occupato nel giugno 2020 quando il nostro Ufficio Studi pubblicò un report dal titolo Guadagnare il 200% con un titolo azionario? Biesse ha tutte le carte in regola per centrare l’obiettivo. In quel momento Il titolo quotava poco sopra i 10 euro. Dopo un rialzo di circa il 150%, però, il raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 33,87 euro sul time frame mensile non poteva passare senza far sentire il suo influsso. Per questo motivo parliamo di cronaca di un ribasso annunciato. L’obiettivo adesso deve essere solo quello ci capire quando ritornare compratori. … Si potrebbe tornare compratori anche in area 25,96 euro, ma in questo caso andrebbe fatto scattare lo stop nel caso di una chiusura settimanale inferiore al livello di ingresso stesso.

Nelle settimane successive la chiusura più bassa è stata in area 25,36 euro, ma la rottura non è stata confermata e il titolo è ripartito al rialzo. Quindi, l’annunciato ribasso potrebbe essere al capolinea e le azioni Biesse pronte a ripartire al rialzo. Una conferma in tal senso si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 27,4 euro. In questo caso gli obiettivi rialzisti del titolo si trovano in are 32 euro (I obiettivo di prezzo) e a seguire in area 39,26 euro (II obiettivo di prezzo) e in area 46,6 euro (III obiettivo di prezzo). Potenzialmente, quindi, il titolo potrebbe andare incontro a un rialzo di oltre il 70%.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Valutazione

Dal punto di vista dei fondamentali la situazione di Biesse è abbastanza paradossale. Come già evidenziato in un precedente articolo (La strana storia di un titolo sopravvalutato che continua a salire. Fin dove potrà arrivare?), infatti, qualunque sia l’indicatore utilizzato Biesse è sopravvalutato.

La società gode di livelli di valutazione interessanti solo guardando all’EV/Sales ratio che è pari a 0,94 ed è relativamente basso rispetto ad altre società del settore.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 20% circa.

L’annunciato ribasso potrebbe essere al capolinea e le azioni Biesse pronte a ripartire al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Biesse (MIL:BSS) alla chiusura del 20 ottobre è sceso dello 0,74% chiudendo la giornata di contrattazione a 27,00 euro.

Time frame settimanale