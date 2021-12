Le vendite di fine stagione sono attese da tutti perché permettono di concludere ottimi affari.

I commercianti hanno la possibilità di gestire i capi stagionali invenduti che si deprezzano. Allo stesso tempo chi acquista riesce a portarsi a casa accessori che credeva irraggiungibili.

Eppure siamo lontani dalla fine della stagione, quindi i saldi risultano come una mossa strategica che ci permette di indossare gli acquisti fatti per diversi mesi a venire.

Come fare la spesa tra negozi e piattaforme online per sfruttare al meglio il calendario dei saldi invernali tanto attesi

Non essendoci indicazioni precise a livello statale, le varie ragioni italiane gestiscono le regole di inizio e fine dei saldi in maniera autonoma.

Così come avvenuto nel 2021, anche nel 2022 la data di inizio è stata fissata per il 5 di gennaio anche se esistono numerose eccezioni. Nel calendario che è stato pubblicato si può notare che la Sicilia e la Basilicata cominceranno i saldi il 2 gennaio. La Valle d’Aosta il 3 gennaio mentre la provincia autonoma di Trento non ha una data precisa. Anche la durata è varia. Nel Lazio per esempio il periodo dei saldi sarà più corto e durerà 6 settimane invece che 8.

Chi deve acquistare è in fermento. Questo perchè non si tratta solo di una passeggiata nelle strade più importanti dello shopping. È una corsa all’acquisto per entrare in possesso di un capo firmato o un accessorio pregiato che senza i saldi sarebbe irraggiungibile.

Anche i negozi di tecnologia vengono presi d’assalto e facendo il confronto tra i prezzi è impossibile resistere alla tentazione dell’affare.

Dove si effettuano gli acquisti online

La ricerca spasmodica è anche online e riguarda i capi con i colori che hanno fatto tendenza durante la stagione.

Le piattaforme di acquisti multimarca come Yoox o H&M propongono insieme ad altri competitor i nuovi materiali o i modelli di abbigliamento e gli accessori desiderati da tutti.

La lista dei desideri è lunga, ci sono maglioni con le varie fantasie oppure camicie e gonne con cui integrare il guardaroba. È consigliato avere le idee chiare quando ci connettiamo per poter afferrare al volo le occasioni migliori e i capi di tendenza. I saldi presenti nei siti ecommerce non sono vincolati ai calendari stipulati dalle regioni.

Ma le date degli store online sono le stesse dei negozi? In realtà possono essere uguali se il sito ecommerce possiede anche una catena di negozi sul territorio. Altrimenti la durata dei saldi online è superiore e gli sconti possono cominciare in anticipo.

Per ottenere il risparmio programmato ed entrare in possesso degli oggetti voluti è necessario monitorare l’attività di queste piattaforme in modo da non lasciarsi sfuggire l’occasione.

Ecco come fare la spesa tra negozi e piattaforme online per sfruttare al meglio il calendario dei saldi invernali tanto attesi, fondamentali per essere sempre in anticipo con i tempi.