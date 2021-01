La strana storia di un titolo sopravvalutato che continua a salire. Potrebbe essere questo il titolo di un film ispirato al titolo azionario Biesse. Qualunque sia, infatti, il criterio utilizzato, le sue quotazioni in Borsa continuano a crescere.

Ad esempio, secondo gli analisti il consenso medio è Hold, con un prezzo obiettivo medio che esprime una sopravvalutazione del 10% circa. Il risultato non cambia se si passa alla valutazione basata sui multipli di mercato. Ad esempio, con un rapporto PE atteso a 67,98 e 27,23, rispettivamente, per l’esercizio in corso e per i prossimi esercizi, la società opera con elevati multipli degli utili.

Gli unici aspetti positivi sono i seguenti. Negli ultimi 4 mesi, la società sta godendo di revisioni dell’EPS molto positive, che sono state spesso e significativamente aumentate. Nell’ultimo anno, gli analisti che coprono il titolo hanno rivisto al rialzo le loro aspettative di EPS in modo significativo.

La strana storia di un titolo sopravvalutato che continua a salire. Fin dove potrà arrivare secondo l’analisi grafica?

Il titolo Biesse (MIL:BSS) alla chiusura del 14 gennaio è salito dello 0,09% chiudendo la giornata di contrattazione a 21,08 euro.

La tendenza è rialzista sia sul time frame settimanale che su quello mensile e, dopo un obiettivo Intermedio in area 25 euro circa, puntano alla massima estensione possibile in area 34 euro. Nonostante le indicazioni negative di cui parlavamo in precedenza, quindi, ci sono tutti i presupposti pere una continuazione del rialzo in corso.

Solo un segnale ribassista dello Swing Indicator o una chiusura settimanale inferiore a 15,7 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Time frame settimanale

Time frame mensile

Approfondimento

