Abbiamo già parlato del Guinness dei Primati qualche tempo fa, in merito alla zucca più grande del mondo coltivata in Toscana. Oggi ci spostiamo molto più a nord per andare a visitare idealmente la città più fredda del mondo. Si trova in Siberia e le temperature raggiungono, per buona parte dell’anno, i 50 gradi sotto lo zero, arrivando anche a quote superiori. Eppure, è un posto nel quale si vive una vita quasi normale, con alcuni accorgimenti che andremo a scoprire.

Scopriamo insieme qual è la città più fredda del mondo dove si vive a oltre 50 gradi sotto lo zero

Stiamo parlando di Yakutsk, una città di oltre 320 mila abitanti, al nord della Russia. La temperatura media del mese più freddo, ovvero gennaio, raggiunge i meno 42 gradi. In estate, a luglio, difficilmente il termometro supera i 20/22 gradi. Nonostante questo, la vita scorre abbastanza tranquillamente, basta evitare, nei mesi freddi, di farsi trovare impreparati dal gelo. In questo caso, si può davvero parlare di temperature polari, senza tema di smentita.

È incredibile pensare che un frutto morbido come la banana, dopo un paio di minuti trascorsi fuori da una finestra possa trasformarsi in martello. O ancora, pensare che le persone non possano indossare occhiali con montature in metallo, perché altrimenti si attaccherebbero alla loro pelle, provocando gravissime abrasioni. Non solo, sotto la città esiste una massa di ghiaccio superiore ai 30 metri di profondità. Questo fa sì che tutte le tubature siano poste in superficie e che anche le case siano costruite con una metodologia diversa. Con pilastri in cemento armato che fanno loro da sostegno. Questo, però, a volte provoca delle incurvature e non di rado si possono ammirare edifici storti.

Le macchine sempre accese

Una cosa che sorprende passeggiando per le strade di Yakutsk è la fitta coltre di smog. È determinata dal fumo delle macchine, sempre accese anche quando sono in sosta. Infatti, se dovessero essere spente, dopo pochi minuti il ghiaccio andrebbe a coprire il motore e l’olio si congelerebbe. Questo le lascerebbe inutilizzabili fino all’arrivo di temperature più miti. La grande scorta di gas presente in Russia consente agli abitanti di queste zone di poter vivere, nonostante un enorme dispendio di energia.

