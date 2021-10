Il broccolo romanesco è una varietà unica e speciale del classico broccolo, che condivide con i broccoli diverse proprietà. Si tratta di una verdura verde brillante, dall’aspetto unico e simile ad una piramide costituita da diverse rosette. E se in passato si utilizzava per supportare l’organismo e per medicare le ferite, oggi è molto apprezzato in cucina. Il broccolo romano si può consumare appena acquistato, o si può far bollire per 5 minuti e poi congelare per impiegarlo in un secondo momento.

Continuando a leggere, finalmente conosceremo 4 ricette strepitose per imparare ad amare questa verdura poco conosciuta tipica dell’autunno: il broccolo romanesco.

Mix di cereali con broccolo romanesco, porri e fagioli

Questa ricetta è molto semplice e perfetta sia fredda che calda, sia a casa che da portare al lavoro. Per prepararla basterà cuocere il mix di cereali come se fosse della pasta. A parte, cuocere in padella per circa 10 minuti il broccolo romanesco fatto a pezzettini con i porri e un filo d’olio evo. Quando il broccolo sarà pronto, unire i fagioli e dopo alcuni minuti anche i cereali. Terminare condendo con del pepe nero.

Ora, il piatto è pronto per essere gustato, magari condito con del formaggio grattugiato.

Torta salata con broccolo romano e besciamella

La torta salata è la classica ricetta svuota frigo e salva cena, con cui preparare una deliziosa cena in pochi minuti e con pochi ingredienti. Quindi, per prepararla basterà cuocere il broccolo romano a pezzetti in padella, con un soffritto di cipolla. Poi, stendere in una teglia la sfoglia, forare con la forchetta il fondo e aggiungere i broccoli e la besciamella. Volendo, si può aggiungere alla torta salata del prosciutto a dadini per rendere la ricetta ancora più buona. Dopodiché, basterà cuocere per 30 minuti circa in forno statico a 200 °C.

Flan di broccolo romanesco

I flan sono uno degli antipasti più apprezzati nella tradizione italiana e si possono preparare con moltissimi ingredienti diversi. Il broccolo romano non fa eccezione. Così per preparare dei flan al broccolo romanesco da far invidia basterà seguire la classica ricetta per i flan. Si consiglia, inoltre, di unire alla preparazione anche della curcuma, per un gusto davvero unico.

Infine, l’ultima delle 4 ricette è la vellutata di broccolo romanesco. La vellutata è una pietanza molto apprezzata nella stagione fredda, è leggera e salutare, ottima con dei crostini. Per prepararla, basta cuocere in padella il broccolo fatto a pezzetti con aglio e peperoncino, aggiungendo del brodo per non far attaccare. Poi, frullare e decorare con del prezzemolo fresco.

Sono queste, quindi, le 4 ricette perfette per conoscere il broccolo romanesco.

