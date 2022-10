L’autunno è un periodo che impone a tutti noi un maggiore raccoglimento. Infatti l’abbassarsi delle temperature, unito all’allungarsi delle ore di buio, porta molti di noi a rimanere per più tempo in casa. Per questo chi si dedica a questa vena più “domestica” spesso scopre una rinnovata passione per le attività da svolgere dentro casa. Fra queste figurano nella maggior parte dei casi la cucina e in particolare la pasticceria. Per questo oggi proponiamo un dolce che è adatto anche per chi è alle prime armi e per chi non si considera un buon cuoco. Sono infatti dolci e sfiziosissime queste crostatine che non richiedono nemmeno l’accensione del forno. Scopriamo insieme come prepararle senza bisogno di farina o di pasta frolla già pronta.

Gli ingredienti necessari per una o più crostate

300 g di skyr naturale o in alternativa di yogurt greco;

150 g di mirtilli freschi;

20 g miele di acacia o in alternativa di sciroppo d’acero;

120 g di datteri snocciolati;

60 g di fiocchi di avena;

60 g di mandorle;

sale fino q.b.

Dolci e sfiziosissime queste crostatine che non hanno bisogno di cottura

La prima cosa da fare è scaldare dell’acqua in un bollitore o in un pentolino. Versarla poi all’interno di una ciotola e fare ammorbidire i datteri. Lasciare da parte per 10 minuti in modo da far ammorbidire il tutto. Mettere poi i fiocchi d’avena e le mandorle all’interno del frullatore e inserire anche i datteri dopo averli strizzati e sgocciolati per bene. Aggiungere alla fine un pizzico di sale. Azionare l’elettrodomestico e frullare il tutto energicamente. Il risultato finale dovrà essere un materiale abbastanza pastoso.

Mettere il tutto su della carta forno e poi ricoprire con un altro foglio dello stesso materiale. Stendere bene con l’aiuto di un matterello fino ad ottenere una pasta di circa 1 centimetro. Dividere questa in tante piccole porzioni di dimensione uniforme per ottenere delle crostatine oppure stenderla in teglia. Mettere il tutto a rassodare in frigo per almeno mezz’ora. Nel mentre preparare la farcitura. Mescolare lo skyr con del miele a mano con una spatola o con l’aiuto del frullatore. Mettere il composto all’interno delle crostate e decorare con i mirtilli.

Lettura consigliata

Se il frigo piange e non si può fare la spesa, ecco un sugo per una pasta da capogiro degna di un pranzo domenicale