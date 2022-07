Tempo di vacanze. Luglio sta finendo e in molti, già a partire dal weekend, prenderanno le autostrade in direzione dei luoghi di villeggiatura. Altri dovranno aspettare ancora un po’, una, due o anche tre settimane, le più lunghe, quelle che non passano davvero mai.

Saranno forse loro quelli che potranno godere di qualche sconto in più sui vestiti da utilizzare al mare. Infatti, partendo più avanti nel corso del mese di agosto, potranno trovare qualche buon affare, sfruttando ulteriori ribassi o fine serie.

Per le donne, di qualsiasi età, diventa fondamentale la scelta del costume giusto. Anche se sta lentamente tornando di moda quello intero, è sempre il bikini ad attirare maggiormente. Colori e modelli diversi, per una vasta scelta. Oggi andremo a conoscere i 5 più di moda in questa estate 2022, da acquistare all’ultimo momento, magari sfruttando il saldo giusto.

Shopping che si può fare anche online, con la certezza che arrivi prima della partenza, magari guadagnando anche qualche euro sul negozio fisico.

Partiamo dal primo modello, quello a fascia. Uno dei must di questa stagione. Lo possono indossare sia le ragazze che le donne over 40 e 50. Andremo ad analizzare i tre tipi disponibili: con spalline, monospalla e senza nulla.

Monospalla o fascia, 5 bikini tendenza da comprare all’ultimo momento

Partiamo dal più classico, quello con spallina. Una sorta di top, che può essere indossato senza dover necessariamente coprirlo con pareo o maglietta. Comodità più assoluta, soprattutto quando non si è in acqua. Quale scegliere? Sicuramente si può optare per un colore tenue, realizzato a maglia per dare un tocco in più. Con il glitter ad arricchire i contorni.

Se invece volessimo azzardare di più, ecco il monospalla. Per una donna un pizzico più provocante, magari per far risaltare un tatuaggio fine ed elegante. Una tinta unita scura è la soluzione ideale. Chiaramente, bisognerà stare attenti all’abbronzatura nel momento in cui si dovesse poi decidere di indossare un modello diverso. Onde evitare spiacevoli segni sulla pelle.

La fascia andrebbe a emendare tutto questo. È un bikini che necessita delle giuste forme per essere vestito. Si può optare per una colorazione più vivace o per un fiorato vintage. Come modello, va molto quello senza ferretto. Oppure si può indossare una variante ancor più sexy con la V centrale e evidenziare il seno. Chiusura posteriore per agevolare un’abbronzatura completa sulla schiena.

La quarta tendenza è quella del bikini intero o trikini, che si aggancia, davanti o dietro, coprendo l’ombelico o la parte alta della schiena. Una soluzione a metà tra il classico e l’intero, che mette in risalto i fianchi.

I fiori

Infine, il bikini a triangolo con il fiorato. Un grande classico che, a cadenza regolare, ritorna, non passando mai, o quasi di moda. Per questo, forse, non sarà necessario passare in negozio, ma rovistare bene nell’armadio per cercarne uno magari acquistato qualche anno fa.

Insomma, monospalla o fascia, 5 bikini tendenza da comprare prima di partire per essere alla moda, a qualsiasi età, anche in questa torrida estate 2022.

Gli uomini saranno destinati a guardare? Certo, ma anche loro potranno sbizzarrirsi nello shopping dell’ultimo momento, cercando il costume giusto per non sfigurare.

