Sono molti gli appassionati di oroscopo che appena conoscono una persona chiedono il segno zodiacale. Per qualcuno l’oroscopo è solo quel trafiletto che leggiamo ogni giorno, così per curiosità. Per altri, invece, sembra essere una specie di guida alle caratteristiche di ogni persona. Nonostante ci possa sembrare strano, molto spesso le descrizioni dei segni corrispondono quasi alla lettera. Non è insolito trovarsi in sintonia con una persona senza capirne il reale motivo. Allo stesso modo, è possibile che qualcuno ci stia subito antipatico a pelle. A volte la risposta sta semplicemente nelle compatibilità dei segni che descrive l’astrologia. Gli elementi che ci influenzano sembrerebbero derivare dalle varie congiunzioni astrali della nostra nascita, che poi entrano in sintonia o in contrasto con gli eventi astrali nel corso della vita. Ma è possibile distinguere con questo metodo i segni da cui diffidare, soprattutto in amore?

Sono 3 i segni zodiacali più bugiardi e infedeli che cedono alle tentazioni

La risposta sembrerebbe essere sì, o almeno in parte, perché si tratta sempre di previsioni e non di certezze. Il segno zodiacale di ognuno di noi ha delle caratteristiche, più o meno predominanti. Si possono distinguere i segni più buoni, solari e amichevoli, ma anche i più fedeli e devoti quando sono innamorati. Oggi ci concentreremo su un aspetto negativo che può aiutarci a capire se fidarci o meno. Uno dei segni che per definizione non è molto propenso alla fedeltà è sicuramente il Leone. Segno di Fuoco, governato dalla passione, cede alle lusinghe molto facilmente. Questo perché in genere è una persona che si stufa e si annoia molto velocemente.

Bilancia e Pesci come agenti segreti, impossibile scoprirli

Cosa c’è di peggio di una persona infedele? Forse un infedele e bugiardo che sa coprire bene le sue tracce. Il segno della Bilancia conosce davvero l’arte dell’inganno e della manipolazione. Farà sembrare pazzo il partner pur di sostenere la sua versione e le sue bugie. Se notiamo qualcosa di strano non pensiamo di essere paranoici, meglio indagare. Lo stesso per i Pesci, che però non sono dei geni della manipolazione come la Bilancia. Tendono ad essere infedeli, ma soprattutto ad infilarsi in situazioni complicate e assurde. Questo perché questo segno ha problemi di fiducia e non ama i rapporti duraturi, anche se afferma il contrario. È il maestro dell’autosabotaggio, per questo è bene tenere gli occhi aperti.

Ecco, quindi questi sono 3 i segni zodiacali più bugiardi e infedeli da cui è meglio stare alla larga. Certo, non è detto che il carattere della persona che frequentiamo sia come quello descritto dall’oroscopo. Ma non possiamo negare che delle volte le descrizioni siano così accurate che è difficile crederci. Se ci fidiamo delle stelle riguardo alla persona più intelligente o buona, perché negare anche gli aspetti negativi?

Lettura consigliata

Quali sono i 3 segni più intelligenti e ingegnosi dello zodiaco sempre pieni di idee e con fascino da vendere