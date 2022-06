Protesta pentole vuote, il 10 giugno consumatori in piazza contro il caro prezzi alimentari che è «emergenza nazionale»

Dopo il tetto al prezzo del gas, ultima «conquista italiana» dice il Premier Mario Draghi, ce ne vorrebbero altri. E in primis nel settore alimentare. Fare la spesa è quasi come fare un investimento, tant’è che Assoutenti rende noto che ogni famiglia spenderà circa 562 euro in più l’anno. Solo per mangiare. L’inflazione è al 6,9% e le famiglie che percepiscono sempre lo stesso reddito, o magari perdono anche il lavoro, sono in affanno.

Da qui l’iniziativa dell’Associazione Nazionale della protesta pentole vuote, il 10 giugno in diverse piazze italiane. L’obiettivo è quello di chiedere al Governo interventi urgenti per porre un freno alla forte speculazione che sarebbe in atto soprattutto sui generi alimentari. Basti pensare che solo il prezzo di pane e pasta è alle stelle, sebbene non pare al momento ci sia una reale carenza di grano e farina in Italia. Non ancora, almeno. E solo per il mese di maggio si registra un’impennata record del 7,5% su tutto il carrello degli alimenti. Si tratta del «livello più alto degli ultimi 36 anni», spiega il Presidente di Assoutenti Furio Truzzi tramite nota ufficiale. Da qui l’appello al Governo che «non può restare a guardare e, di fronte a quella che è una emergenza, deve adottare misure straordinarie a tutela delle famiglie».

L’obiettivo è quello di chiedere un incontro al Governo e porre in agenda il problema, che non è di poco conto. Sono necessari interventi mirati «per calmierare i prezzi e combattere la speculazione». Contestualmente alla manifestazione di piazza delle pentole vuote del 10 giugno, numerose associazioni di rilievo nazionale presenteranno una piattaforma di interventi. Si tratta di spunti utili a sollecitare le istituzioni sull’opportunità di adottare misure precise. L’appuntamento è per le ore 11 in piazza SS. Apostoli a Roma e contemporaneamente in tutte le città capoluogo dinanzi alle Prefetture. Sul sito ufficiale di Assoutenti è possibile visionare l’elenco degli eventi connessi.

