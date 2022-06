Presto il futuro del titolo Exprivia potrebbe schiarirsi. Quali livelli monitorare in chiusura settimanale?

Nel corso dell’ultimo anno Exprivia è stato uno dei cinque titoli su 18 del setto di riferimento, ad avere avuto un rendimento positivo. Nonostante ciò la tendenza in corso è ribassista. Questa situazione è frutto dell’andamento, tra l’altro preannunciato, degli ultimi tre mesi nel corso dei quali è stato tra i peggiori del suo settore di riferimento. Tuttavia, presto il futuro del titolo Exprivia potrebbe schiarirsi.

Come si vede dal grafico, la tendenza in corso è ribassista e punta al I obiettivo di prezzo in area 1,394 euro (I obiettivo di prezzo). La mancata tenuta di questo livello potrebbe spingere le quotazioni verso l’obiettivo successivo in area 0,794 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione ribassista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 0,194 euro (III obiettivo di prezzo).

I rialzisti potrebbero prendere il controllo della tendenza in corso nel caso di una chiusura settimanale superiore a 1,765 euro. In questo caso il titolo Exprivia potrebbe andare ad aggiornare i massimi storici portandosi verso area 3 euro.

La valutazione del titolo Exprivia

Le azioni di Exprivia sono caratterizzate da una forte sottovalutazione. Ad esempio, il rapporto prezzo/utili esprime una sottovalutazione di circa il 90% rispetto alle valutazioni medie del settore di riferimento. Questa forte sottovalutazione è confermata dal Price to Book ratio. Inoltre, il titolo è valutato a 0,51 volte il suo fatturato dell’esercizio in corso. Ovvero livelli di valutazione molto interessanti rispetto ad altre società quotate. Anche il prezzo dell’azienda rispetto al valore netto contabile fa apparire l’azione come relativamente economica. Infine, le revisioni al rialzo sulle stime del fatturato degli ultimi mesi indicano un rinnovato ottimismo da parte degli analisti che si occupano del titolo.

Da notare che, secondo l’indicatore EV/EBITDA, il titolo Exprivia è, tra le società profittevoli del suo settore di riferimento, quella più sottovalutata.

Per quel che riguarda il futuro, poi, gli analisti sono chiaramente ottimisti sulle prospettive di fatturato e hanno recentemente rivisto al rialzo le stime sull’evoluzione dell’attività.

Questo potenziale rialzista è anche confermato dalle raccomandazioni degli analisti, riportate su riviste specializzate, che hanno un consenso comprare e un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di circa il 60%.

Presto il futuro del titolo Exprivia potrebbe schiarirsi. Quali livelli monitorare in chiusura settimanale?

Le azioni Exprivia (MIL:XPR) hanno chiuso la seduta del 24 giugno in rialzo dello 0,85% rispetto alla seduta precedente, a quota 1,652 euro.

Time frame settimanale

