Tempo di vacanza, tempo di classifiche. Se non abbiamo ancora deciso dove andare potrebbe essere d’aiuto conoscere il parere degli esperti. Vari organismi internazionali, infatti, all’inizio dell’estate ci indicano quali sono le migliori località delle vacanze, in base a parametri di qualità e di sostenibilità ambientale. Ma ci sono anche pareri più informali, quelli di chi c’è già stato. E anche questo punto di vista basato sull’esperienza diretta può essere un riferimento interessante da cui partire per fare le nostre scelte.

Le preferenze degli utenti di Instagram

La classifica a cui ci riferiamo oggi si basa sulle preferenze degli utenti di Instagram. È una lista delle spiagge più fotografate d’Europa e postate sul social network. In cima alla classifica svetta una spiaggia francese, quella di Étretat in Normandia, ma già al quarto posto troviamo una spiaggia italianissima, quella di Torre Lapillo nel Salento e, sempre nella stessa zona, quella di Punta Prosciutto.

Il tratto di mare che si estende da Torre Lapillo a Punta Prosciutto è uno dei più belli della costa pugliese, con acque limpide e cristalline, litorali bassi e lunghi tratti di sabbia bianca e fine che si alternano a tratti rocciosi. E anche uno dei più gettonati dagli stranieri che ogni anno tornano in vacanza rilasciando poi giudizi lusinghieri. La rivista statunitense Forbes ha più volte negli anni citato il Salento e nel 2021 lo ha inserito tra le 20 mete più belle al Mondo.

Molto amata da tedeschi e americani questa spiaggia con litorali bassi e acqua cristallina ha il fascino profondo del mare tropicale

Quello che maggiormente affascina i turisti italiani e stranieri è sicuramente la bellezza di luoghi quasi incontaminati. Non solo, anche l’ospitalità pugliese, la cordialità della sua gente e il ritmo di vita lento e quasi arcaico.

A poca distanza da Torre Lapillo si trova Il Parco Naturale di Porto Selvaggio. Qui la costa si fa più aspra ed è possibile trovare, alternate a calette sabbiose, scogliere a strapiombo sul mare che in alcuni punti raggiungono i 40 metri di altezza. Qui il mare perde la sfumatura smeraldo e si fa blu intenso. Molto amata da tedeschi e americani la costa pugliese emana il fascino di una meta esotica.

Inoltre ad appena 30 km da Torre lapillo c’è la bellezza barocca della città di Lecce definita la Firenze del Sud, affascinante di giorno e animatissima di notte.

L’offerta turistica è ampia e diversificata. Accanto ai tradizionali hotel o appartamenti è possibile alloggiare a prezzi più abbordabili nei bed and breakfast e nei numerosi agriturismi oppure nelle tipiche masserie di campagna.

