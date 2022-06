Tempo di vacanze, tempo di mare. Per chi sogna la brezza marina che accarezza il viso, il sole sulla pelle e un’immensa distesa blu in cui tuffarsi ci sono diverse destinazioni tra cui scegliere. Quest’anno la crisi ci porta a decidere con maggiore cautela. L’inflazione cresce, i prezzi aumentano e andare in vacanza è diventato più costoso. Siamo alla ricerca quindi di un posto da sogno in cui non spendere cifre astronomiche e di un mare che ci regali esperienze fantastiche senza ridurci sul lastrico.

Spiagge pulitissime

A due ore dall’Italia scopriremo la costa francese con spiagge pulitissime molte delle quali hanno avuto l’ambito vessillo di Bandiera Blu 2022. La Francia è al quarto posto nella classifica internazionale con 419 spiagge alcune delle quali si trovano subito dopo aver attraversato il confine. La regione della Provenza e la Costa Azzurra sono facilmente raggiungibili dall’Italia in poche ore in auto. Sicuramente i prezzi di una delle zona più note al turismo mondano non sono alla portata di tutti. Ma ci sono alcune località meno note e ugualmente belle che potremmo prendere in considerazione.

Tra le spiagge che hanno ricevuto il vessillo di Bandiera Blu c’è La Croix Valmer, una località alle spalle della Corniche des Maures che si raggiunge in due ore dal confine. La Croix Valmer si trova ad appena 12 km da Saint Tropez ma vi si respira un’aria diversa. Non il turismo mondano che ha reso famosa la Costa Azzurra, ma l’atmosfera rilassata di una regione meno frequentata e più autentica.

A due ore dall’Italia scopriremo mare blu turchese, calette nascoste e spiagge dai colori caraibici per una vacanza da sogno spendendo poco

A La Croix Valmer ci sono lunghissimi tratti di spiaggia libera quasi selvaggia senza bar né confusione, in cui apprezzare il mare in tutta la sua bellezza. La più famosa è la Gigaro in cui si può anche fare un picnic. È infatti questa la moda del momento. Raggiungere il litorale con un bel cestino di panini o di prelibatezze della cucina francese da consumare sulla spiaggia. Un modo molto informale per godere di giornate a pieno contatto con la natura e che sicuramente ci fanno risparmiare parecchi soldini, riducendo i costi del soggiorno. Da La Croix Valmer ci si può spingere verso l’interno per godere di uno spettacolo impareggiabile, quello dei campi di lavanda che fioriscono nella stagione estiva tra giugno e luglio.

La cucina francese non ha bisogno di presentazioni. Piatti gustosi aromatizzati con le erbe di Provenza, il miele di lavanda e l’immancabile foie gras.

