Si torna a viaggiare. È questo il momento delle gite fuori porta, delle uscite anche brevi, della serie mordi e fuggi. Siamo tutti alla ricerca di luoghi ospitali e pieni di fascino dove trascorrere pochi giorni di vacanza tra bellezze naturali e località ricche di storia e cultura. E magari spendendo poco. Per chi desidera tutto questo gli Esperti della Redazione hanno selezionato un itinerario di sicuro interesse che coniuga tante esigenze diverse. E si trova in territorio pugliese.

Un luogo molto gettonato dai turisti stranieri

La Puglia è uno dei territori italiani più amati all’estero e luogo di vacanza prediletto dagli stranieri. Il mare dalle acque trasparenti, le terre calde di sole, le città ricche di testimonianze artistiche esercitano un richiamo sottile e fascinoso. E poi le masserie tra gli uliveti trasformate in alberghi e ristoranti dove andare per conoscere l’anima più antica ed autentica della Regione.

Lungo la costa adriatica, partendo da Monopoli e proseguendo verso Nord, si incontrano spiagge rocciose intervallate da calette sabbiose, tra cui la famosa Lama Monachile a ridosso del centro storico di Polignano a Mare, uno dei luoghi più belli della costa pugliese. Premiata dalla FEE (Fondazione per l’educazione ambientale) come una delle migliori spiagge europee non solo per la bellezza del suo mare ma anche per la qualità delle acque e dei servizi, Polignano è una meta da non perdere. Spiagge caraibiche e acque cristalline attendono i visitatori con il loro fascino senza tempo.

Considerevole anche la ristorazione. Non mancano trattorie e locali tipici in cui gustare orecchiette con le cime di rape o cavatelli ai frutti di mare, due piatti fantastici, oltre a numerose preparazioni a base di pesce e alle infinite varietà di focacce e panini.

Spiagge caraibiche e acque cristalline in questo borgo a picco sul mare da visitare anche solo per un giorno in primavera

Per completare l’itinerario, da Polignano, in circa 20 minuti, si può raggiungere un luogo di sicuro interesse, Alberobello o la città dei trulli. I trulli sono tipiche costruzioni pugliesi a pianta circolare in pietra calcarea, con il tetto grigio dalla forma conica, sormontato da una palla. Il tetto dei trulli ospita misteriose iscrizioni in calce bianca che forse servivano a scacciare il malocchio. Costruiti con la tecnica della muratura a secco, hanno una dimensione che varia da 20 mq a 40 mq. Veri gioielli dell’architettura italiana, nel 1996 sono stati dichiarati dall’UNESCO patrimonio mondiale dell’umanità. Visitarli è un’esperienza meravigliosa, ma è possibile anche dormirvi. Infatti alcuni sono stati trasformati in alberghi dove è possibile alloggiare e passare la notte.

Lettura consigliata

È una perla incastonata nell’azzurro del mare questa piccola isola che lascia i turisti senza fiato e si trova a un’ora dalla costa pugliese