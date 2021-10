Nei nostri garage, cantine e armadi rimangono inutilizzati decine di oggetti dei nostri antenati. Tra mobili, abiti, attrezzi e vini, in molti di noi hanno un piccolo tesoro di oggetti parcheggiati in attesa di non si sa bene cosa.

In certi casi potrebbe trattarsi di oggetti di valore, magari rari, che collezionisti appassionati ricercano e che sarebbero disposti a pagare molto. Oggi vogliamo parlare di un capo di abbigliamento che è conservato in molte case italiane e che spesso non è utilizzato. Ecco perché moltissimi di noi hanno in casa questo vecchio oggetto che dobbiamo assolutamente tirare fuori per un lussuoso outfit alla moda.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Un capo di classe che ritorna alla moda

Una volta l’uomo di classe doveva sempre uscire di casa con il cappello. Accessorio importantissimo, era un vero e proprio simbolo di potere e di stile. Il cappello si portava in ogni occasione, per poi venire tolto in segno di rispetto.

In particolare, i cappelli da uomo che spopolavano nel nostro Paese sono quelli della marca alessandrina Borsalino. Praticamente ogni uomo che volesse essere elegante possedeva un Borsalino Fedora, modello diventato iconico grazie ad Alain Delon e Indiana Jones, tra gli altri. Questo cappello iconico è realizzato interamente in feltro ed è caldissimo e totalmente impermeabile.

Con il passare degli anni la moda è mutata profondamente e si è affermato uno stile casual e informale e i cappelli da uomo sono scomparsi dalle teste. Ma negli ultimi tempi questa tendenza si sta invertendo e il cappello da uomo è tornato alla ribalta. Il cappello di feltro è ritornato alla moda, sia nei modelli maschili che in quelli femminili.

Moltissimi di noi hanno in casa questo vecchio oggetto che dobbiamo assolutamente tirare fuori per un lussuoso outfit alla moda

Se anche noi abbiamo in casa un vecchio Borsalino, non ci resta che tirarlo fuori e riportarlo al suo vecchio splendore. Possiamo pulirlo con una spazzola inumidita oppure portarlo in lavanderia per una pulizia più approfondita.

Ora possiamo decidere se venderlo online per guadagnare cifre interessanti oppure se indossarlo per uscire di casa. Ricordiamo che anche i modelli maschili possono essere indossati dalle donne.

Possiamo abbinarlo con tutti gli outfit invernali, da quelli più informali a quelli più eleganti: non passeremo di certo inosservati e il nostro outfit sarà di gran classe.

In molti potrebbero avere in garage o in cantina questo oggetto antico che è molto ricercato dai collezionisti e antiquari. Se lo abbiamo, dovremmo informarci sul suo valore, potremmo guadagnarci centinaia di euro.