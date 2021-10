Forse non tutti lo sanno, ma la spugna che usiamo in cucina è uno dei oggetti più sporchi di ogni casa. Secondo alcuni studi, infatti, sarebbe un vero e proprio covo di batteri e germi.

Per questo motivo, infatti, ogni spugna andrebbe sostituita con frequenza e cioè almeno una volta ogni 15 o 20 giorni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Un problema che abbiamo avuto tutti almeno 1 volta nella vita

Buttarla, però, sarebbe un vero peccato visto che potremmo riutilizzarla in mille modi diversi. Infatti, in pochi lo immagineranno, ma la spugna può trasformarsi in uno strumento utile davvero a tantissime mansioni. Oggi scopriremo come riutilizzare la spugna per risolvere 2 problemi comuni in ogni casa.

Tutti, infatti, abbiamo avuto almeno una volta nella vita questo problema, che poteva essere facilmente risolto con una spugna. A saperlo prima, ci saremmo evitati un bel po’ di fastidi. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Chi butta le spugne vecchie è un pazzo perché valgono oro per queste funzioni sorprendenti

Il primo modo per riutilizzare le spugne può essere quello di riciclarle per pulire i termosifoni. Ricordiamoci, infatti, che pulire perfettamente i termosifoni ora è fondamentale per la salute ed è molto facile grazie a questo metodo.

Riciclare, infatti, è una vera e propria arte e chi sa farlo può dire di avere davvero una marcia in più. Riciclare fa bene non solo alle nostre tasche, visto che ci permette di risparmiare parecchio denaro, ma fa molto bene anche all’ambiente. Ecco perché tutti dovremmo imparare a farlo.

Abbiamo già visto, infatti, che chi butta le bucce delle castagne sta sbagliando di grosso perché valgono tantissimo per questa particolarità.

Per quanto riguarda, invece, le spugne vecchie, il guadagno che possiamo trarne è ancora maggiore.

Salviamo divani, abiti e cappotti

Possiamo riutilizzare le spugne vecchie per rimuovere i pelucchi e i peli di animali da superfici di divani, vestiti e poltrone. Nessuno ci avrebbe pensato, ma è proprio così!

Chi ha un cane o un gatto in casa sa quanto sia facile trovare peli dappertutto. Spesso anche passare lo straccio più volte al giorno non ci aiuta ad eliminare completamente questi residui.

Proprio in questo caso, la spugna è la soluzione che fa per noi. Passandola delicatamente su cappotti e divani di tessuto, i peli spariranno in modo semplice e veloce. Basterà provare per capire quanto sia efficace questo metodo!

Utile per gli appassionati di giardinaggio

Un’altra idea utile per sfruttare la nostra vecchia spugna è quella di utilizzarla in aggiunta al terriccio per creare un mix utilissimo alle nostre piante. Questa soluzione sarà l’ideale per crescere le talee o per piante che hanno bisogno di un terreno che rimanga sempre umido e ben aerato.

In questo caso dovremo tagliare la spugna in pezzi piccolissimi della misura massima di 1 cm. Questi pezzi andranno poi mischiati con il terreno, in una proporzione di 1:1.

Dopo aver miscelato le parti, potremo trasferire il tutto in un vaso in cui, poi, trapianteremo la nostra talea. Ecco perché chi butta le spugne vecchie è un pazzo perché valgono oro per queste funzioni sorprendenti.

Con questo metodo, il terreno sarà più aerato e più umido a lungo, perché le spugne assorbiranno l’acqua e la rilasceranno gradualmente nel terreno.