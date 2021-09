In molti hanno in casa questa lampada ricercatissima dai collezionisti e che potrebbe valere tanti soldi

Chi di noi non ha un angolo della casa, un garage o una cantina in cui conserva vecchi oggetti e cianfrusaglie, ricordi del passato e soprammobili? In molti casi, in queste collezioni di oggetti vecchi, si nascondono dei veri e propri tesori. Tra mobili vecchi, scartoffie e oggetti vari, potrebbero esserci pezzi molto apprezzati dai collezionisti che valgono molto sul mercato dell’antiquariato.

Tra i prodotti più ricercati ci sono sicuramente monete, francobolli e oggetti di pregio. Ma esistono anche soprammobili una volta molto diffusi che ora sono fuori produzione e che per questo sono ricercatissimi. Oggi, infatti, spiegheremo perché in molti potrebbero avere in casa questa lampada ricercatissima dai collezionisti e che potrebbe valere tanti soldi. Vediamo di quale lampada si tratta.

Quando gli oggetti di largo consumo acquistano valore

Molti di noi avranno senz’altro già visto un modello di lampada da tavolo conosciuto come “lampada ministeriale”. Questa lampada è molto presente nei film americani e si trova ancora oggi in musei e biblioteche. La lampada ministeriale o Emeralite è caratterizzata da un paralume di vetro verde bottiglia nella parte esterna e bianco in quella interna, un lungo stelo dorato e una catenella per accendere e spegnere la luce.

Progettata nel 1909, questa lampada si è diffusa negli anni ’30 in particolare per la sua utilità e il suo costo conveniente. La luce verde che emetteva aveva un effetto riposante sugli occhi degli impiegati e il paralume mobile era comodissimo per direzionare la luce. Non c’era un ufficio dell’epoca che non fosse illuminato da questa lampada dal design lineare e sobrio.

Dopo questo vasto successo, le lampade Emeralite sono cadute in disuso, sostituite da lampade al neon più efficienti energeticamente. Inutile dire che in molti collezionisti hanno continuato a ricercare questo modello di lampada dal design così perfetto e dalla comodità indubbia. Ed è così che questa lampada così diffusa è entrata fuori produzione e ha iniziato ad acquistare valore.

In molti hanno in casa questa lampada ricercatissima dai collezionisti e che potrebbe valere tanti soldi

Moltissimi di noi potrebbero possedere una Emeralite in cantina, magari eredità di qualche nonno. Se abbiamo una lampada ministeriale originale, dobbiamo sapere che potremo rivenderla per diverse centinaia di euro. Per i modelli non originali, le cifre sono più basse ma comunque al di sopra dei 50euro.

Prima di effettuare compravendite, consigliamo sempre di rivolersi a degli esperti della materia per avere una giusta valutazione.

