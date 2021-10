Chi cerca weekend da sogno e posti incantevoli per un brindisi sotto le stelle e relax assicurato dovrebbe scegliere questa località magnifica

Novembre è alle porte e con lui anche il tradizionale ponte di Ognissanti, in cui è possibile concedersi una dolce fuga di coppia, all’insegna del relax e del benessere, l’ideale per ricaricare le energie.

Se il nostro desiderio è quello di rilassarci e prenderci cura di noi, del nostro corpo e della nostra mente, niente di meglio che una fuga romantica in montagna. Sono luoghi dove respirare aria pura e vivere tutto il giorno a contatto con la natura.

Il luogo ideale per il nostro weekend sarà allora il Trentino. Regione, che con i suoi laghi e le sue verdi e immense foreste dai colori autunnali ci permetterà di rilassarci come mai prima. L’autunno infatti è il momento perfetto per visitare tali bellezze e concedersi una pausa diversa dalla solita vacanza.

Una vacanza all’insegna di sapori, luoghi ed emozioni uniche, dove godersi una cena romantica sotto le stelle, immersi in una calda e piacevole vasca idromassaggio.

In Trentino, benessere è la parola d’ordine. La zona è caratterizzata dalla molteplice presenza sul territorio di terme naturali, in cui vengono organizzati percorsi dedicati alla salute e al benessere. Inoltre, quasi tutte le strutture alberghiere e gli hotel offrono la possibilità di usufruire di centri benessere. In essi troviamo spa, idromassaggi, docce emozionali e numerosi trattamenti benessere di cui usufruire.

Cosa vedere

Il Trentino è rinomato anche per i suoi laghi, all’incirca 300, tra quelli più rinomati e caratteristici spicca il Lago di Molveno, di origine naturale dove si specchiano le Dolomiti. Una vera e propria oasi naturale, da visitare assolutamente, caratterizzata da acque cristalline e profonde, spiagge immacolate e circondato da un’immensa distesa di prato verde all’inglese. Il lago di Molveno è anche rinomato per le molteplici attività sportive da poter svolgere. C’è solo da scegliere tra una gita in canoa, una partita di tennis, un giro in bicicletta o una tranquilla passeggiata lungo le rive del lago.

Poco distante dal lago di Molveno è possibile visitare il parco faunistico di Spormaggiore, dove ammirare la flora ma soprattutto la fauna del luogo. Qui è possibile vedere animali come la lince, il gatto selvatico, il gufo, i lupi, gli orsi e i caprioli.

Enogastronomia trentina

Un weekend anche all’insegna del gusto, grazie alle numerose specialità che caratterizzano questi luoghi. Una cucina gustosa e genuina quella del Trentino, dove è impossibile non assaporare pietanze locali come la Lucania, una pregiata salsiccia, realizzabile con varie carni maiale, di pecora o di cavallo o anche lo speck affumicato simbolo del luogo. Tra i primi piatti rinomatissimi ci sono i canederli, gnocchi di pane bagnato aromatizzati con speck e salsiccia serviti in brodo con una spolverata di trentingrana. Tra i dolci tipici del posto primeggiano lo strudel, dolce a base di mele e lo zèlten, un pane dolce fruttato.

Immancabile durante un soggiorno in questi luoghi incantati, un buon calice di vino. Il Trentino, infatti, è rinomato per i suoi vini in particolari vini bianchi secchi e moscati. Tra i più conosciuti e prestigiosi ritroviamo il Gewuerztraminer, il Mueller Thurgau o ancora il Pinot grigio, nero e il Sauvignon.

Ed ecco perché chi cerca weekend da sogno e posti incantevoli per un brindisi sotto le stelle e relax assicurato dovrebbe scegliere questa località magnifica.