Chi di noi ha già vissuto l’emozione del matrimonio sa bene con quale attenzione si è scelto l’abito. Sia che ci si sposi in chiesa che in municipio, l’abito è importantissimo per accompagnarci in questa importante data della nostra vita.+

Il mondo dell’abbigliamento da sposa è vario e diverso. In commercio si trovano marchi costosissimi e lussuosi ma anche opzioni più economiche ed accessibili. Dagli abiti più minimalisti e semplici a quelli più sfarzosi, ce n’è per tutti i gusti.

Spesso dopo il giorno del sì l’abito finisce nell’armadio e non lo useremo mai più. In realtà, questo si tratta di un grave errore, perché potrebbe trovare un nuovo uso. Infatti, oggi vogliamo parlare di una nuova tendenza che sta portando tante donne a riutilizzare questo capo. Moltissime persone stanno rispolverando l’abito da sposa, vediamo perchè.

L’abito più bello può essere riutilizzato

Spesso per comprare un abito da sposa si spendono centinaia, addirittura migliaia di euro. In molti credono che sia un peccato, per un abito che non verrà mai più indossato. Per questo motivo sempre più case di moda propongono l’opzione dell’upcycling.

Dopo aver indossato l’abito si può portare in sartoria perché venga adattato per usi quotidiani e si possa indossare in altre occasioni. Si tratta di una ottima opzione che ci permette di riutilizzare il nostro abito preferito.

Se abbiamo scelto un abito con una gonna molto ampia, magari in tulle, possiamo farlo modificare rendendolo più sobrio. Si può ridurre l’ampiezza della gonna e accorciarne la lunghezza. In questo modo possiamo ottenere un abito perfetto per le cerimonie o per dei contesti formali.

Se invece abbiamo optato per un abito a sirena in molti scelgono di conservare il corpetto e di inserire una gonna moderna, più corta e meno aderente.

Moltissime persone stanno rispolverando l’abito da sposa perché vale oro per questo motivo

Chi ha scelto un abito ampio, ricco di pizzi e voulant e con uno scollo importante può semplificarlo, andando a modificare le lunghezze. Possiamo ridurre le maniche e la gonna, creando una scollatura a barchetta. In questo modo avremo un elegante abito estivo da indossare per un party serale.

Se l’idea di riutilizzare l’abito del giorno più bello ci piace, non ci resta che iniziare a pensare al modello che vorremo ottenere e trovare una sarta per farlo. In questo modo l’abito non rimarrà più in armadio dimenticato ma potremo usarlo anche nella vita di tutti i giorni o per un’altra sera importante.

Approfondimento

